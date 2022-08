La Compagnie des Bauxites de Guinée « CBG » recherche pour son Site de Kamsar un « CONSEILLER MONITORING ENVIRONNEMENT (H/F)EXTERNE »

La Compagnie des Bauxites de Guinée en abrégé « CBG » est un leader mondial dans l’industrie de bauxite métallurgique. Elle valorise des mines situées au nord-ouest de la République de Guinée. Elle produit et exporte plus de 15 millions de tonnes de bauxite de qualité supérieure par an. Ses actions sont détenues par l’Etat guinéen (49%), et Halco Mining (51%), un consortium d’acteurs internationaux des plus respectés de l’industrie. Elle s’aligne à des standards des plus élevés au monde en matière de santé sécurité, et le respect des normes environnementales et sociales, notamment celle de la Société Financière internationale (SFI).

Depuis le démarrage de ses opérations en 1973, elle a contribué à plus de 5 000 000 000 de dollars américains aux revenus de l’Etat Guinéen. Depuis 2016, elle a investi près d’un milliard de dollars dans son plan de modernisation de ses actifs et d’extension de ses capacités de production à 19 millions de tonnes par an. En produisant une bauxite de qualité utilisée in fine dans diverses industries, nous contribuons au progrès de l’humanité.

Contexte

La Compagnie des Bauxites de Guinée est une société de production de bauxite métallurgique qui a pour mission d’extraire, traiter, livrer la bauxite en tout point du globe, dans les conditions convenues avec les Clients en termes de : Qualité – Volume – Délai – Prix, en conformité avec les exigences de SantéSécurité- Environnement, tout en contribuant au développement durable des Communautés environnantes. Faisant suite aux Etudes d’Impacts Environnemental et Social (EIES), conformément aux meilleures pratiques internationales, les différents Plans de Gestion Environnementaux et Sociaux (PGES) stipulent les différentes mesures à mettre en place pour la gestion des aspects environnementaux. Afin de s’assurer de la mise en œuvre de ses différentes mesures, un programme de suivi et d’évaluation continu du milieu physique a été mis en place pour s’assurer que les impacts sont atténués.

Principales fonctions :

Placé sous la tutelle du Spécialiste Environnement, le titulaire du poste aura pour responsabilité, la mise en œuvre des plans environnementaux, exécuter le plan de surveillance environnemental, relever les nonconformités et mettre en place un plan de remédiation des écarts constatés.

A ce titre, il aura pour activités principales :

Produire le planning d’exécution du programme de surveillance environnementale et s’assurer que toutes les exigences procédurales et législatives pertinentes sont respectées.

Se rendre et travailler sur les différents sites d’échantillonnage.

Préparer et prélever des échantillons, les conditionnés avant de les expédier à des laboratoires externes.

Analyser les données et résultats des échantillons récupérés, préparer des rapports d’interprétations pour le programme de surveillance.

Maintenir la base de données à jour

Coordonner et/ou participer au déploiement des plans de gestions environnementaux et à l’exécution des plans d’actions.

Participer aux différents audits du département environnement (interne, externe)

Effectuer des inspections et des vérifications périodiques des sites pour s’assurer de la conformité et de la mise en œuvre des mesures correctives – établir des rapports sur ces inspections.

Mesurer la performance environnementale de l’entreprise par le suivi d’indicateurs.

Participer au déploiement du programme de formation environnementale des techniciens.

Appuyer les équipes internes sur les questions environnementales (incident, plainte, permis etc.)

2. Profil recherché :

Être titulaire d’un diplôme (Licence/Master) en biologie, écologie, eaux et forêts, environnement, science de la terre ou équivalents ;

Avoir au moins 5 ans d’expérience dans l’industrie minière ;

Avoir une aptitude physique à travailler dans un environnement minier.

La maîtrise de l’anglais constituerait un avantage ;

En plus des compétences techniques, le titulaire du poste doit avoir un comportement professionnel au travail, faire preuve d’esprit d’équipe et être capable de travailler sous pression. En outre, avoir une forte capacité à résoudre les problèmes et à communiquer. Toutes les actions doivent s’inscrire pour obtenir des résultats et enfin avoir un grand sens de l’éthique et de discrétion.

Le dossier de candidature composé de : une lettre de motivation, un curriculum vitae détaillé, huit (08) photos d’identité, numéro de contact rapide, la photocopie du ou des diplômes dûment certifiés, devra être adressé au plus tard le jeudi 19 Août 2022.

Au bureau CBG à Conakry, Immeuble Zein 9ème étage, au secrétariat CBG de la zone minière de Sangarédi, au secrétariat du Centre de Développement et Formation de Kamsar, ou aussi par courrier électronique à recrutement@cbg-guinee.com avec l’intitulé du poste et référence ci-dessous:

REF/CME/aout /2022

Tout dossier déposé reste la propriété de la CBG. Seules les candidatures retenues Seront appelées.

Les candidatures de la Préfecture de Boké sont vivement souhaitées.