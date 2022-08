La Compagnie des Bauxites de Guinée « CBG » recherche pour son Site de Kamsar & Sangarédi des « CONSEILLERS SANTE SECURITE (H/F)EXTERNE »

La Compagnie des Bauxites de Guinée en abrégé « CBG » est un leader mondial dans l’industrie de bauxite métallurgique. Elle valorise des mines situées au nord-ouest de la République de Guinée. Elle produit et exporte plus de 15 millions de tonnes de bauxite de qualité supérieure par an. Ses actions sont détenues par l’Etat guinéen (49%), et Halco Mining (51%), un consortium d’acteurs internationaux des plus respectés de l’industrie. Elle s’aligne à des standards des plus élevés au monde en matière de santé sécurité, et le respect des normes environnementales et sociales, notamment celle de la Société Financière internationale (SFI).

Depuis le démarrage de ses opérations en 1973, elle a contribué à plus de 5 000 000 000 de dollars américains aux revenus de l’Etat Guinéen. Depuis 2016, elle a investi près d’un milliard de dollars dans son plan de modernisation de ses actifs et d’extension de ses capacités de production à 19 millions de tonnes par an. En produisant une bauxite de qualité utilisée in fine dans diverses industries, nous contribuons au progrès de l’humanité.

Contexte

La CBG a obtenu des institutions internationales (IFC, DFC, UFK, etc.) un prêt pour l’extension de ses activités. Dans ce cadre, le département des relations communautaires a été créé en janvier 2015 pour construire des relations durables avec les communautés locales et les différentes parties prenantes, qui se caractérisent par un respect mutuel, un partenariat actif et un engagement sur le long terme.

Dans le but d’atteindre cet objectif et d’être en conformité avec les normes de performance de l’IFC, de l’ASI et les normes ISO, il s’avère nécessaire d’avoir des Conseillers HS expérimentés à Sangaredi et Kamsar qui aideront l’équipe en place à mieux implémenter et coordonner les activités de terrain, de bureau et la production de rapports et présentations. Ils/Elles veilleront également à la mise en œuvre effective des différents plans de gestion et leurs plans d’action, tout en appliquant les normes en matière d’environnement, de Biodiversité, Sociale et Culturelle.

Principales fonctions :

Placés sous la tutelle du Surintendant HSE, les titulaires du poste seront appelés à effectuer des travaux techniques dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail et assureront le rôle de conseillers auprès des gestionnaires dans la rédaction, l’implantation et le respect des programmes, politiques et procédures en matière de santé et sécurité au travail, de la prévention des accidents et des maladies professionnelles.

A ce titre, ils auront pour activités principales :

Conseiller & supporter les directeurs de divisions dans les questions HS.

Mettre en place des meetings santé/sécurité, JSA (Analyse de tâche), Take 5, toolbox, processus d'observation, inspections, rapports d’incident, check-list des équipements.

Analyser et mettre en œuvre des programmes de réduction des incidents/accidents. Conduite d’enquête (ICAM, arbre des causes, 5 pourquoi, Ishikawa).

Elaborer les permis de travail en hauteur, excavation, points chauds, permis de travail général, levage, etc.

Implémenter les programmes, orientations HSE de la division HSEC dans les divisions concernées.

Gérer la mise en œuvre des procédures HSE de CBG.

Participer aux programmes de surveillance sur l’hygiène et la Santé (drogue, alcool, bruit, poussière, etc.).

Inspecter et auditer régulièrement des activités, des entrepreneurs et des équipements.

Elaborer les plans de prévention avec les sous-traitants.

Réaliser et suivi du processus observations des divisions.

Superviser les travaux à risques et suivi des activités des sous-traitants.

Participer aux processus et audits : ASI, IFC & ISO 450001.

Elaborer les rapports HSEC hebdomadaires incluant tableaux de bord des indicateurs, KPI, statistiques.

Sensibiliser les travailleurs exposés aux risques : engins de levage, équipements sous pression, équipements mobiles, extincteurs, échafaudages, harnais, travail en hauteur, isolation, etc.

Participer aux programmes de gestion des déchets, ordre, rangement et propreté.

Participer aux programmes de préparation des situations d’urgence (ERP) avec exercices réguliers.

Assurer que les règles de santé et sécurité au travail sont remplies.

Orienter les visiteurs et les fournisseurs accédant au lieu de travail en communiquant les règles de santé et sécurité au travail de l’entreprise.

S’assurer que tous les documents de travail et de gestion des données sont élaborés et/ou régulièrement tenus à jour.

2. Profil recherché :

Les titulaires du poste doivent être dotés d’une qualification en HSE, Environnement, Mines, Génie Chimique/Electrique/Mécanique, ou équivalents de niveau Licence, maitrise/master ;

Avoir au moins 5 ans d’expérience professionnelle dans le domaine HSE.

Avoir un profil industriel minier est un avantage distinctif ;

Avoir une solide compréhension des opérations minières ou d’exploration ;

Avoir une aptitude physique à travailler dans un environnement minier.

La maîtrise de l’anglais constituerait un avantage ;

Bonne connaissance et pratique des normes de Sécurité ;

En plus de ces compétences techniques, les titulaires du poste doivent faire preuve d’esprit d’initiative, avoir la capacité d’anticipation dans la prévention des évènements et conflits ; être capable de résoudre les problèmes, jouir de qualités essentielles comme l’intégrité, la confiance et la disponibilité associées à un grand sens de l’organisation. En outre, avoir une forte capacité à résoudre les problèmes et à communiquer. Toutes ses actions doivent s’inscrire pour obtenir des résultats et enfin ils doivent avoir un grand sens de l’éthique et de discrétion.

Le dossier de candidature composé de : une lettre de motivation, un curriculum vitae détaillé, huit (08) photos d’identité, numéro de contact rapide, la photocopie du ou des diplômes dûment certifiés, devra être adressé au plus tard le jeudi 19 Août 2022.

Au bureau CBG à Conakry, Immeuble Zein 9ème étage, au secrétariat CBG de la zone minière de Sangarédi, au secrétariat du Centre de Développement et Formation de Kamsar, ou aussi par courrier électronique à recrutement@cbg-guinee.com avec l’intitulé du poste et référence ci-dessous:

REF/HSE/aout /2022

Tout dossier déposé reste la propriété de la CBG. Seuls les candidats retenus seront appelés. Les candidatures de la Préfecture de Boké sont vivement souhaitées.