Trafic de drogue : la marine guinéenne saisit près de 3 tonnes de cocaïne aux larges de Conakry…

CONAKRY-Une importante quantité de cocaïne vient d’être saisie par les services de l’armée de mer, lors d’une patrouille sur les côtes maritimes guinéennes. Il s’agit de 2605, 1 kg de cocaïnes.

Selon les autorités, les présumés trafiquants ont commis plusieurs infractions, commençant d’abord par la violation du repos biologique en cours. Après leur arrestation, ils ont été mis ce mercredi 3 août 2022 à la disposition de la Direction Centrale des Investigations Judiciaires de la gendarmerie nationale.

Dans le but de combattre ce fléau qui prend de l'ampleur, le ministre délégué chargé à la défense nationale, Général Aboubacar Camara et le ministre de la justice Charles Alphonse Wrigth se sont rendus à l'Etat major de l'armée de mer et au Haut Commandement de la gendarmerie, direction de la justice militaire pour encourager les services compétents.

Ils ont pris des engagements à s’impliquer davantage afin de « traquer » et de « juger » toute personne qui tomberait dans les filets des services chargés de la lutte contre le grand banditisme.

Siba Guilavogui

Pour Africaguinee.com