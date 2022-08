Mory Condé rassure : « Le Gouvernement est ouvert au dialogue… »

CONAKRY-Le Gouvernement guinéen ne « ferme pas la porte du dialogue », réclamé à cor et à cri par une frange importante de la classe politique et de la société civile, mais également la communauté internationale à travers le G5. C’est du moins ce qu’assure le Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation.

Mory Condé qui s’est confié dans la soirée du mercredi 3 août 2022, à Africaguinee.com a indiqué que le Gouvernement est tout à fait ouvert au dialogue avec tous les acteurs.

« Le Gouvernement est ouvert au dialogue avec tout le monde et à tout moment. Parce que pour nous, l’essence de la conduite des affaires d’une Nation repose sur la concertation avec l’ensemble des acteurs », a rassuré le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation.

En Guinée, la crise de confiance entre les autorités de la transition et une partie de la classe politique a atteint une nouvelle dimension ces derniers jours. Plusieurs coalitions politiques et organisations de la société civile -ANAD, FNDC politique, les Forces Vives de la Nation-, projettent de nouvelles manifestations dans le pays alors celles organisées fin juillet ont été émaillées par des pertes en vies humaines. Dans ce contexte de crispation très profonde, le Gouvernement réitère son attachement à la concertation et au dialogue.

« Nuit et jour, nous sommes ouverts et favorables au dialogue, non pas seulement avec la classe politique, mais avec tous les guinéens. N’importe quel citoyen ou corporation qui estime qu’il y a un sujet qui mérite d’être discuté, on est ouvert », a réaffirmé le ministre Mory Condé.

A suivre…

