Ibrahima et Saïkou Yaya auditionnés : A quand le tour de Foniké ?

CONAKRY-Ibrahima Diallo, Saikou Yaya Barry, respectivement chargé des opérations du FNDC (front national pour la défense de la constitution) et secrétaire exécutif de l’UFR (union des forces républicaines) ont été entendus ce jeudi 4 août 2022, par le doyen des juges d'instruction du Tribunal de Première Instance de Dixinn.

Les deux prévenus ont été « extraits », selon le FNDC, dans la matinée de la Maison Centrale de Conakry où ils sont détenus depuis le lundi 1er août 2022 pour être emmenés au TPI de Dixinn.

Poursuivis pour "participation délictueuse à un attroupement interdit, troubles à l’ordre public, destruction de biens publics et privés, incendies volontaires, pillages et coups et blessures", ils ont été entendus sur le fond de leur dossier. Selon leurs avocats, c'est la phase de l'instruction qui continue.

A quand le tour de Foniké Mengué ?

Quant à Oumar Sylla alias Foniké Mengué, Coordinateur national du FNDC, il sera aussi entendu par le doyen des juges d'instructions du Tribunal de Première Instance de Dixinn entre le lundi 8 ou mardi 9 août 2022, d'après des informations fournies à Africaguinee.com, par l'une de ses avocats.

Affaire à suivre !

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

