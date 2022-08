Guinée : Pourquoi Dr Fodé Cissé a été interdit de sortir du territoire?

CONAKRY-Le 27 juillet dernier, l'ex Directeur Général de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale et des Agents de l’Etat, (CNPSAE), a été blanchi par la chambre de jugement de la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (CRIEF). Cette chambre de la Cour anti-corruption a déclaré Dr Fodé Cissé non-coupable des faits de tentative de détournement de deniers publics portant sur un montant de d'un milliard 277 millions 276 milles 940 francs guinéens.

Après cette décision, (le lendemain, 28 juillet, ndlr) le Procureur Spécial Près la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (Crief), Aly Touré a pris, une réquisition d’interdiction de sortie du territoire national contre M. Cissé et 26 autres personnes dont Malick Sankhon, Jean Marc Teliano. La note a fuité dans la presse et sur les réseaux sociaux dans la soirée de mercredi 3 août 2022.

Ils sont accusés entre autres de détournement de deniers publics, vol en bande organisée, abus d’autorité, concussion, prise illégale d’intérêt. Dès lors une question se pose sur le cas de Dr Cissé. Pourquoi a-t-il été interdit de sortie du territoire alors qu’il a, auparavant, été blanchi ?

Interrogée, une source proche de la Crief a donné la raison à Africaguinee.com. Selon elle, dès après le verdict de la chambre de jugement, le Parquet Spécial a aussitôt relevé appel. Un des conseils de M. Cissé, également joint par nos soins, a indiqué que la procédure va continuer devant la Chambre d’Appel de la Crief.

Oumar Bady Diallo

Pour Afriicaguinee.com