Ex domicile de Sidya Touré : "C’est désormais un temple culturel…", selon Alpha Soumah "Bill de Sam"

CONAKRY-C’est désormais officiel ! L’ex domicile privé de l’ancien Premier Ministre Sidya Touré servira à compter de ce mercredi 3 août 2022, de nouveau siège au Bureau Guinéen du Droit d'auteur, BGDA.

En présence du ministre secrétaire général de la Présidence, Colonel Amara Camara, du ministre l'administration du territoire et de la décentralisation Mory Condé, du ministre de la culture, du tourisme, de l’hôtellerie et de l'artisanat, Alpha Soumah (ancien cadre de l’UFR), les clefs du bâtiment ont été officiellement remises aux dirigeants du BGDA. Soit cinq mois après le déguerpissement de son ex propriétaire, le leader de l’UFR Sidya Touré, qui y a vécu pendant des années. Une page se tourne.

Alpha Soumah, le ministre de la Culture perçoit ce nouveau siège attribué au BGDA comme un cadeau que le président de la Transition, le colonel Mamadi Doumbouya a bien voulu gratifier son Département. Mais que ça seulement. Pour lui, l’octroi de ce siège est aussi révélateur de la volonté de du CNRD de faire des artistes, des hommes de culture des acteurs à part entière.

« Nous remercions le CNRD, le président de la République et son équipe", a déclaré Alpha Soumah. Le ministre a surtout rappelé aux gestionnaires que ce siège ne doit pas être transformé en un simple lieu de réunion.

"Nous allons tout faire pour mériter la confiance qu'il place en nous. Cette maison doit normalement servir de base et de maison des artistes parce qu'il y a suffisamment de places pour tout le monde. On devra montrer à la haute autorité que désormais nous sommes en train de travailler. Ce n'est pas un lieu de réunion mais d'échanges, de savoir. C'est un temple culturel et nous allons tout faire pour le valoriser", a déclaré Alpha Soumah Bill de SAM.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 664 72 76 28