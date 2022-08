Eucher Tv Awards : Mohamed Kallo remporte le prix de meilleur styliste...

LOME -Mohamed KALLO dit « Kallo Holding » est un jeune styliste guinéen. Il vient d’honorer le « rouge-jaune-vert », en remportant le prix de meilleur styliste au concours EUCHER TV AWARDS 2022 organisé à Lomé (Togo) au mois juillet dernier 2022.

Le jeune lauréat gère un établissement de Mode dénommé Kallo Holding Fashion qui a son siège à Matam, dans la commune éponyme. Interrogé par Africaguinee.com sur cette distinction, le jeune styliste explique comment tout est parti.

"C'est au mois d'avril dernier que j'ai été contacté par Eucher TV AWARD. J'ignorai les critères qu'ils ont utilisés pour me sélectionner. Ils m'ont juste appelé pour me demander d'envoyer mes adresses et quelques collections que je fabrique. Après ça, ils m'ont dit que j'ai eu une affiche et que je suis nominé dans la catégorie meilleur styliste. J'étais en compétition avec 5 autres de la sous-région, dont un togolais, un Burkinabé, un ivoirien et une styliste Française", a raconté le lauréat.

Eucher Tv Awards est une initiative dont l’objectif est de récompenser les meilleurs acteurs de l’environnement culturel africain dans plusieurs catégories. Devant tous ces concurrents, Mohamed KALLO a décroché le graal, devenant vainqueur du concours EUCHER TV AWARDS 2022, catégorie "meilleur styliste".

"Chaque pays devait voter pour son styliste, ce vote compte 70% de voix et sur ce vote public, j'étais en avance. Maintenant les 30% qui restent, les 10% sont accordés au public lors de la cérémonie de nomination et les 20% sont réservés aux membres du jury. A travers la collection que nous avons présentée, là aussi j'étais en tête", explique le créateur.

Mohamed KALLO remercie ceux qui l’ont soutenu en votant pour lui ainsi que les organisateurs de ce concours d’avoir pensé à ce type d’initiative sur le continent.

"Ce prix est un signe d'encouragement et de performance pour moi. Cela me donne le courage de bosser. Je suis très fier d'avoir ce premier prix. Je remercie vraiment les organisateurs qui m'ont donné l'occasion de participer à ce concours et de l'emporter. Je remercie aussi toutes les personnes qui ont voté pour moi et qui m'ont soutenu dans cette aventure", a lancé le vainqueur du concours EUCHER TV AWARDS 2022 catégorie "meilleur styliste".

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : 00224 666 134 023