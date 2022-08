Dr Fodé Oussou Fofana : "Nous préférons le dialogue aux manifestations…"

CONAKRY-Le vice-président du parti Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) a une nouvelle fois, interpelé les autorités de la Transition sur la nécessité d’ouvrir un dialogue en vue d’aplanir les divergences pour favoriser le retour à l’ordre constitutionnel.

Interrogé ce jeudi 4 août 2022 par un journaliste d’Africaguinee.com, Dr Fodé Oussou Fofana a déclaré qu’entre le dialogue et les manifestations, son camp préfère le dialogue, mais qui soit franc et sincère.

« Depuis le 05 septembre on fait du surplace, on n’a aucune visibilité. Il faut qu’on calme le jeu, qu’on se retrouve autour de la table (…). Entre le dialogue et les manifestations, nous préférons le dialogue. Mais un dialogue qui soit sincère, franc pour nous permettre de revenir dans un ordre normal. C’est tout ce que nous demandons », a déclaré M. Fofana.

Il prévient toutefois que s’il n’y a pas de possibilité d’ouvrir le dialogue, la seule façon pour les partis politiques de s’exprimer, ce sont les manifestations. « Tout le monde demande d’aller au dialogue, mais allons. Pour vue qu’on parle sur comment sortir de la transition, non pas pour parler de refondation de l’Etat », a-t-il indiqué.

A suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com