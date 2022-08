Crief : Aly Touré émet une réquisition d’interdiction de sortie du territoire contre Téliano, Fodé Cissé, Malick Sankhon et autres…

CONAKRY-Le Procureur Spécial Près la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (Crief) a émis, le 28 juillet dernier, une réquisition d’interdiction de sortie du territoire national contre vingt-six personnes dont Malick Sankhon, ex Directeur Général de la Caisse National de Sécurité Social (CNSS), Jean Marc Téliano, leader politique, Dr Fodé Cissé, ex Directeur Général de la Caisse national de prévoyance sociale.

Ces 26 personnes (voir liste en bas) sont accusées entre autres de détournement de deniers publics, vol en bande organisée, abus d’autorité, concussion, prise illégale d’intérêt (voir intégralité des accusation 2ème page).

Aly Touré a requis le commissaire spécial de l’aéroport de Conakry à l’effet de les empêcher de sortir du territoire de la Guinée.