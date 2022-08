Sécurité maritime : Le Gouvernement lance les activités de sensibilisation et de distribution des gilets de sauvetage…

CONAKRY- Le Gouvernement guinéen à travers le Ministère des Infrastructures et des Transports a lancé ce mercredi 3 août 2022 les journées de sensibilisation sur la sécurité maritime et de distribution des gilets de sauvetage. La cérémonie de lancement a eu lieu au port artisanal de Boulbinet, sis dans la commune de Kaloum. Pour cette première journée, les organisateurs de cet événement ont annoncé qu’ils disposent d’un lot de 45 mille gilets à distribuer.

L'objectif de ces journées est de sensibiliser les populations riveraines et insulaires, les entrepreneurs de transport par mer, les agents des forces de défense de sécurité, les entités publiques concernées par la sécurité de navigation maritime, sur les enjeux liés à la sauvegarde de la vie humaine en mer.

C'est le Premier Ministre par intérim qui a présidé la cérémonie de lancement officiel de ces activités. Dans son allocution, Dr Bernard Gomou a expliqué que c'est en exécution d’une instruction du Président de la transition que ces journées ont été initiées et lancées.

"Nous avons fait ce déplacement sous la pluie pour respecter les instructions du Président de la transition qui nous a demandé à travers le Ministre des Infrastructures et des Transport de venir remettre ces gilets aux citoyens qui pratiquent la mer afin de renforcer leur sécurité à chaque fois qu'ils sont dans la mer", a expliqué Dr Bernard Gomou.

Pour sa part, le Ministre des Infrastructures et des Transports a dans son discours annoncé que la distribution de ces gilets ne s'arrête pas seulement à Conakry.

"Le Président Mamadi DOUMBOUYA a demandé à mon Département de prendre toutes les dispositions utiles pour améliorer la sécurité de la navigation maritime et offrir aux populations, les meilleures conditions pour leur déplacement, notamment celles qui utilisent les voies maritime et fluviale. J'ai le plaisir d'annoncer que cette opération de distribution des gilets qui débute ce matin se poursuivra dans les jours à venir au niveau de tous les débarcadères de notre pays", a annoncé Yaya Sow.

Des efforts financiers importants ont été consentis pour mettre gracieusement ces gilets à la disposition des populations, a ajouté le ministre.

"C'est pourquoi, vous me permettrez de saisir cette occasion solennelle pour inviter les chefs de ports, les forces de défense et de sécurité affectées aux différents débarcadères, les propriétaires des embarcations à redoubler de vigilance et de rigueur pour le respect des consignes de sécurité, surtout en cette période des grandes pluies où les risques d'accidents sont particulièrement élevés. Nous devons tous nous impliquer dans une union sacrée autour de la problématique de la sécurité de la navigation maritime dans nos eaux", a invité le Ministre des Infrastructures et des Transports, insistant sur le fait que ces gilets ne sont pas à vendre.

"Je rappelle aux usagers et aux acteurs concernés que les gilets de sauvetage sont un bien commun destiné exclusivement à être utilisés lors des traversées. Ils ne doivent être ni revendus, ni exploités à d'autres fins. Malheureusement, des informations nous remontent souvent, faisant état de la découverte de quantités importantes de ces matériels hors de nos frontières. Cette pratique doit être combattue et réprimée avec la plus grande fermeté et leurs auteurs poursuivis par les juridictions compétentes", a martelé Yaya Sow avant d'annoncer une bonne nouvelle aux usagers des îles de Loos.

"Aujourd'hui, nous débutons la distribution de ces gilets aux usagers de la mer. Dans les jours et semaines à venir, nous allons reprendre la desserte des îles de Loos par un navire qui vient d'être acquis par la Société Navale, qui sera suivie de l'inauguration du Ponton de Fotoba en cours de construction. Tous ces investissements visent à faciliter la mobilité des populations insulaires et à répondre à la requête légitime des riverains qui aspirent disposer d'un système de transport remplissant toutes les normes de sécurité, de confort et à moindre coût", a conclu le Ministre des infrastructures et des transports.

Le Directeur national de Marine Marchande a quant à lui apprécié cette initiative qui, selon lui, permettra, à coup sûr, de sauver des vies en mer. Pour M. Mamoudou Diallo, une vie perdue en mer est de trop.

"Depuis quelques années, nous continuons malheureusement à enregistrer beaucoup de victimes dans nos eaux et dans nos fleuves. Mais avec la conjugaison des efforts des uns et des autres, ce fléau est en train d'être graduellement jugulé. Une vie perdue en mer et une vie perdue de trop. Nous n'avons pas le droit d'avoir des concitoyens qui sont en quête d'un devenir meilleur qui perdent leurs vies en mer", a déclaré M. Mamoudou Diallo.

