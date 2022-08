Guinée : "Clash" à la Maison centrale entre Kiridi Bangoura et Oyé Guilavogui…

CONAKRY-Un incident s’est passé ce mardi 2 août 2022 à la maison centrale de Conakry entre l’ancien ministre Secrétaire général de la Présidence, sous Alpha Condé et un de ses anciens « camarades » détenus, en l'occurence M. Oyé Guilavogui.

D’après nos informations, M. Naby Kiridi Bangoura était venu pour saluer ses anciens camarades détenus à la Maison d’Arrêt de Conakry. Après un entretien avec l’ex premier ministre Kassory Fofana, il aurait, nous informe-t-on, eu la malchance de croiser dans les couloirs du greffe de la Prison, un certain Oyé Guilavogui, ancien Ministre d’Etat à l’Environnement. Ce dernier, faut-il le souligner, est perçu comme un dur qui avait même tenu tête à Alpha Condé pour décrocher un portefeuille ministériel de taille.

M. Guilavogui, était visiblement très remonté contre M. Bangoura accusé de collaborer avec la Junte à l’origine de la chute du régime auquel il appartenait.

D’après une source proche de la maison centrale qui s’est confiée à Africaguinee.com, M. Oyé Guilavogui, en détention depuis le 06 avril dernier, était en conversation avec des citoyens de Kindia venus le réconforter le moral, quand Kiridi lui lance un « bonjour », suivi de « ça va mon frère ? ».

Il n’en fallait pas. La réplique « assassine » ne s’est pas faite attendre : « Comment veux-tu que ça aille, toi qui as agi pour nous faire emprisonner ? Tu crois qu'on ne sait pas tout ce que tu as fait et continue de faire ? On sait tout, tu crois qu'on restera ici pour toujours. Et tu as encore le culot de venir ici, toi qui nous poignardes quotidiennement ! », aurait lâché, furieux, M. Oyé Guilavogui.

Hébété par cette virulente réponse, l’hôte qui ne s’attendait pas à une telle réplique aurait dit : « Eh mon frère…Dieu punisse le Traître… ». Sans le laisser finir, Oyé aurait enchainé en langue soussou : « Sors d'ici, le traitre est connu ».

La scène se serait déroulée devant une assistance…pantoise. Africaguinee.com a maintes fois tenté de joindre M. Kiridi Bangoura. En vain. Il n'a pas répondu à nos nombreux appels.

A suivre…

Focus Afrcaguinee.com