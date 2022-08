Bourse RUSAL 2022 en Médecine : le test de sélection de 50 étudiants guinéens lancé à Conakry

Un test d'admission au programme de formation pour des étudiants guinéens en Médecine, dénommé « Bourse RUSAL 2022 », a été lancé hier, mardi 2 août 2022, à l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Elle va concerner 50 jeunes guinéens qui auront la possibilité de recevoir gratuitement une formation médicale professionnelle supérieure et secondaire à l'Université médicale d'État de Krasnoïarsk (KrasSMU) et au Collège pharmaceutique auprès de KrasSMU, en Russie.

La cérémonie a eu lieu en présence de plusieurs cadres du Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation, de la société RUSAL et du rectorat de l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry.

Selon Anastasia Galkina, la cheffe de la formation et du développement du personnel de la compagnie RUSAL, toutes les dépenses liées à ce programme de formation seront prises en charge par la société. « Dans le cadre de ce programme, 50 jeunes guinéens auront la possibilité de recevoir gratuitement une formation médicale professionnelle supérieure et secondaire à l'Université médicale d'État de Krasnoïarsk (KrasSMU) et au Collège pharmaceutique auprès de KrasSMU. Toutes les dépenses liées au vol, à l'hébergement, à la formation des étudiants guinéens, ainsi que le paiement de leurs bourses seront pris en charge par RUSAL.

La mise en œuvre du programme Bourse RUSAL 2022 permettra de former des médecins généralistes, chirurgiens, cardiologues guinéens hautement qualifiés, ainsi que des spécialistes en soins infirmiers et des laborantins. Au cours de la formation, les étudiants du programme bénéficieront d'un stage dans les centres médicaux de la Société. Les meilleurs, une fois diplômés, se verront offrir un emploi dans les entreprises de RUSAL en Guinée », a dit Anastasia Galkina.

Selon nos informations, le cycle pédagogique du programme « Bourse RUSAL 2022 » est conçu pour une période de 4 à 9 ans (en fonction de la spécialité choisie). RUSAL investira plus de 175 millions de roubles (plus de 27 milliards de GNF) dans la formation de médecins spécialistes guinéens.

Par ailleurs, en plus de ce nouveau programme éducatif, la compagnie RUSAL avait par le passé entrepris et réalisé plusieurs autres initiatives éducatives en Guinée, notamment la « Bourse RUSAL 2011 » et la « Bourses RUSAL 2018 ». C’est dans ce cadre qu’en 2011, ce sont 100 étudiants guinéens qui ont reçu des bourses offertes par RUSAL pour étudier dans diverses universités russes et ce, dans plusieurs spécialités. Le financement des études et l'hébergement de ces étudiants ont été entièrement pris en charge par la Société. En 2018, 101 autres étudiants guinéens ont reçu le droit à une formation gratuite dans les universités russes.

Pour sa part, Mamadou Cellou Bah, le chef section Curricula et programmes d'études au ministère de l'Enseignement supérieur, a exprimé la satisfaction et la gratitude de l'État guinéen pour les efforts fournis par la compagnie RUSAL en faveur de l'amélioration de la qualité formation des étudiants, notamment dans le domaine de la santé.

« Je voudrais rappeler ici que la Russie a contribué à la formation de la jeunesse guinéenne. C'est l'occasion de témoigner à la compagnie RUSAL et à son directeur notre reconnaissance et exprimer nos vifs encouragements pour leur contribution à l'amélioration de la qualité des apprentissages des étudiants par une stratégie qui permet de doter nos structures sanitaires d'un personnel qualifié et bien formé. Nous remercions le Peuple Russe et son Gouvernement ainsi que la Compagnie RUSAL pour les efforts qu'ils ne cessent de déployer pour la qualification de la jeunesse guinéenne », s'est réjoui Mamadou Cellou Bah.

Heureux d’avoir franchi la pré-sélection pour se retrouver parmi les 144 candidats à ce concours, plusieurs élèves n’ont pas caché leur rêve de décrocher une des 50 places qui leur sont offertes pour poursuivre leur formation à l'Université médicale d'État de Krasnoïarsk (KrasSMU) et au Collège pharmaceutique auprès de KrasSMU

C’est le cas de Mamadou Rassim Diallo, premier de la région de Kindia et 8ème de la République en Sciences Expérimentales au baccalauréat unique de la session 2022, venu prendre part à ce test de sélection des étudiants guinéens pour la Bourse RUSAL 2022.

« Je suis très content de la compagnie RUSAL pour avoir organisé ce test à l'issue duquel des étudiants guinéens pourront aller poursuivre leurs études en Russie. Je remercie et félicite la société RUSAL d'avoir offert cette Bourse. Moi aussi je vais fournir beaucoup d'efforts pour avoir cette chance parce qu'elle va nous permettre de réaliser nos rêves ».

Ali Kissis Bangoura, venu de Fria pour affronter ce concours, estime que cette occasion n'est pas à rater. « C'est une opportunité qui se présente une fois dans la vie d'un étudiant modeste parce que, non seulement il n'a pas les moyens pour financer ses études à l'étranger, mais aussi il n'est pas facile d'avoir toutes les conditions aux universités étrangères. Donc, si la société RUSAL offre cette bourse à 50 étudiants guinéens, c'est une bonne opportunité, elle est unique et à ne rater », a laissé entendre le jeune étudiant.

Étudiante en Biologie, Roukiatou Kaba est candidate pour cette bourse dans l’espoir affirmé de devenir une des personnalités qui compteront dans la Guinée de demain. « Je suis venue participer à ce test dans l'espoir que je serai admise et que la société RUSAL va m'aider à réaliser mes rêves de devenir une grande personnalité dans le domaine de la santé afin de pouvoir participer au développement de mon pays », a dit l’étudiante.

Venu témoigner de la qualité de cette sélection, l’inspecteur général du ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation a donné un avis plus général. Abdoul Karim Diallo a rappelé que cette bourse n'est qu’un élément de plus dans les actions de RUSAL en faveur de la Guinée.

« Vous savez que RUSAL n'est pas à sa première fois de faire des initiatives allant dans le sens de la formation. Souvent, ils organisent des concours de recrutement. Ils se sont toujours référés à l'enseignement supérieur et ont toujours voulu avoir des élites. Nous saluons la compagnie RUSAL pour tout ce qu'elle est en train de faire en faveur le peuple de Guinée, notamment dans le cadre de la formation des cadres guinéens. Parce que nous-mêmes, nous avons été formés par les russes ».

Visiblement heureux de l'organisation de ce concours par la compagnie RUSAL, le vice-recteur de l’université Gamal Abdel Nasser, Dr Amsoumane Camara a rappelé que les relations entre la Guinée et la Russie dans le domaine de l'enseignement/apprentissage ne date pas d'aujourd'hui. « Si la compagnie RUSAL offre de nouveau des bourses d'études aux étudiants guinéens, nous ne pouvons que dire merci à RUSAL, merci à l'Etat russe pour avoir fait de la formation des jeunes guinéens leur préoccupation », a dit le vice-recteur de l’université Gamal Abdel Nasser de Conakry.

A noter que ce concours se déroulera pendant 2 jours. Après celle d’hier, la deuxième journée (clôture) de ce concours est prévue mardi, 9 août 2022.