Le FNDC contre-attaque : Une liste transmise à la CPI…Doumbouya, Amara, Bachir Diallo, Idy Amine et autres cités

CONAKRY-La contre-attaque du Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC) ne s’est pas faite attendre après l’inculpation de ses leaders suite aux manifestations des 28 et 29 juillet à Conakry. Le mouvement citoyen, fer de lance de lance de la lutte pour le retour à l’ordre constitutionnel, a adressé ce lundi 1er août 2022, un signalement à la Cour pénale internationale (CPI). Dans cette note de huit pages, le FNDC a joint en annexe une liste de personnalités civiles et militaires qu’il considère comme étant les cerveaux de la répression des manifestations et de la violation des droits humains en Guinée. En tête, le colonel Mamadi Doumbouya, président de la Transition. Africaguinee.com vous propose ci-dessous la liste ainsi que le signalement.