Football : La Guinée hôte la première édition du West Africa Champions Cup

CONAKRY-Du 21 au 25 août prochain, la Guinée accueillera la première édition du West Africa Champions Cup. Le but est de mieux préparer les clubs Ouest africains engagés dans la champions League Africaine.

Ce mini championnat va se jouer au centre sportif de Yorokoguia sis à Dubréka. Il va connaître la participation de quatre clubs de trois pays de la sous-région. A savoir le Horoya AC champion de Guinée, le Soar Académie vice-champion de Guinée, le Djoliba AC, champion du Mali et Le Casa Sport, champion Sénégal.

Selon Alpha Mady Touré, journaliste sportif, coordinateur de cet événement sportif, ce mini championnat a deux objectifs : Préparer les clubs en lice à la champions League Africaine et créer de l'émulation.

"West West Africa Champions Cup c'est la coupe des champions de l'Afrique de l'Ouest. C'est une série de matchs amicaux, de préparation des clubs engagés en compétition africaine. Il y a l'aspect tournoi, mais le plus important, nous voulons permettre à des équipes qui sont en compétition interclubs de la CAF d'avoir une meilleure préparation", a expliqué Alpha Mady Touré.

Les résultats des clubs de l'Afrique au sud du Sahara à -l'exception de ceux de l'Afrique du Sud et quelquefois les clubs du Congo (RDC)-, laissent à désirer dans les compétitions phares du continent. L'une des raisons de ce déficit de performance de ces clubs à ces compétitions, c'est le manque de préparation.

"On a voulu profiter de l'expérience du Horoya AC qui est aujourd'hui le meilleur club de l'Afrique de l'Ouest. Et vu que le Horoya est en Guinée ici et dispose de très belles installations, d’un grand entraîneur, d’un grand propriétaire de club avec des grandes ambitions, on a voulu que les autres clubs de l'Afrique puissent venir ici en Guinée et bénéficier de l'expérience de ce club pour que la zone de l'Afrique de l'Ouest puisse enregistrer de bons résultats en campagne Africaine. C'est ce qui a fait qu'on a initié ce projet", a-t-il souligné.

L'autre raison poursuit Alpha Mady Touré, c'est de favoriser l'émulation dans la zone ouest-africaine. « On a l'impression qu'on s'en dorme dans notre zone alors que de l'autre côté c’est très animé. On s'est dit que c'est intéressant d'animer notre zone, faire en sorte que des clubs se déplacent de différents pays, viennent ici et qu'on puisse conjuguer le même verbe qu'est le football », a indiqué Alpha Mady Touré.

Ce tournoi se déroulera du 21 au 25 août 2022 au centre sportif de Yorokoguia sis dans la préfecture de Dubréka. Le choix de Yorokoguia vise aussi à faire la promotion du tourisme dans la préfecture de Dubreka qui dispose de plusieurs merveilles, selon les organisateurs du tournoi.

"Pour le match d'ouverture, nous nous sommes fixés pour objectif de réunir 4 000 personnes. Aucun match ne sera payant. Tous ceux qui prendront la peine d'aller à Yorokoguia vont accéder au stade gratuitement », a expliqué Amadou Tidiane Bah, précisant que leur ambition est de permettre aux compétiteurs de mini tournoi d’atteindre le dernier carré de la Champions League Africaine.

Durant ces quatre jours du tournoi « West Africa Champions Cup », les quatre clubs en lice vont à tour de rôle s'affronter. À l'issue des six rencontres, un sera sacré champion à travers le nombre de points remportés.

