Elhadj Mamadou Saliou Camara : "Ça me fait mal d'entendre que quelqu'un est tué par balle…Je parlerai au Président"

CONAKRY-Le Grand Imam de Conakry regrette et condamne les violences qui ont entraîné des pertes en vies humaines ces derniers jours en Guinée. Joint ce mardi 2 août 2022 par un journaliste d’Africaguinee.com, le leader religieux a fait part de toute sa « peine » d’apprendre qu’un citoyen a été tué par balle.

"C'est très regrettable. On ne veut pas entendre ça en Guinée. Ça me fait mal d'entendre que quelqu'un est tué par balle. Je regrette et je condamne ça", a indiqué le Grand Imam de la Mosquée Fayçal.

El-hadj Mamadou Saliou Camara annonce que les leaders religieux vont s’organiser pour trouver les voies et moyens pour rencontrer les organisateurs des manifestations et les autorités pour engager des discussions en vue de sauver l’avenir de la Guinée. Il indique aussi qu’il parlera personnellement au Président de la Transition.

"Nous sommes en train de nous réorganiser, tous les leaders religieux (Islam-christianisme), les leaders d'opinion…, nous allons nous retrouver pour parler. Je ne peux pas les devancer pour donner des conseils au président de la transition. Mais individuellement je vais parler avec le président", a annoncé le leader religieux.

A suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com