Violences à Conakry : Le Parquet Général annonce l’ouverture d’enquêtes sur les cinq cas de morts...

CONAKRY-Le Parquet Général de Conakry a annoncé ce lundi 1er août 2022 que cinq (5) décès suspects ont été enregistrés en marge des manifestations qui ont secoué une partie de la capitale les 28 et 29 juillet 2022, suite à une manifestation interdite appelée par le FNDC.

Dans la même foulée, il aussi annoncé l’ouverture d'enquêtes préliminaires contre X pour identifier les présumés auteurs des infractions de meurtres, coups et blessures volontaires, pillage et d'incendie volontaire.

Suivant réquisition du Parquet du Tribunal de première instance de Dixinn, les corps ont été admis à la morgue de l’hôpital Ignace Deen pour de fins d'autopsie pour déterminer les causes de la mort, a précisé le parquet Général. Les victimes se nomment :

- Abdoulaye BARRY, âge de 58 ans, cuisinier, domicilie à sangoyah; - Mamadou Bella BARRY, âgé de 18 ans, boulanger, domicilié à kakimbo; - Amadou Camara, âgé de 17ans, élève, domicilié à Dares-salam; - Lamarana Diallo, sans autres renseignements et ; - Une cinquième personne non encore identifiée.

« En attendant les résultats de l'autopsie, le Parquet Général en raison des circonstances des faits a instruit le Procureur de la République près le TPI de Dixinn suivant courrier No 985/PG/CA/C/2022 en date du 1er Août courant de procéder sans délai à l'ouverture d'enquêtes préliminaires contre X en vue d'identifier les présumés auteurs des infractions de meurtres, coups et blessures volontaires, pillage et d'incendie volontaire », a annoncé cet après-midi le Parquet qui invite toute personne d'apporter son concours ou témoignage au Parquet compétent pour la manifestation de la vérité ce conformément aux dispositions du code procédure pénale.

A’suivre…

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com