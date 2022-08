Urgent : Foniké, Ibrahim, Saikou Yaya Barry inculpés et placés sous mandat de dépôt

CONAKRY-Le Coordinateur national du FNDC, Oumar Sylla dit Foniké Mengué, Ibrahima Diallo, responsable des opérations du même mouvement et Saikou Yaya Barry, secrétaire exécutif de l’Union des Forces Républicaines (UFR) ont été inculpés ce lundi 1er août 2022 par le Tribunal de Première Instance de Dixinn ensuite placés sous mandat de dépôt. Ils sont inculpés pour trouble à l’ordre public, incendie, pillages, destructions d’édifices publics et privés, entre autres. Les deux activistes et le politique Saikou Yaya Barry seront conduits à la maison centrale où ils passeront leur première nuit en prison.

Une dépêche de Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com