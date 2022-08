Ciblage des ménages indigents : Gaoual s’engage à accompagner Lansana Diawara et son équipe…

GAOUAL-Les cadres de la Direction Général du Fonds de Développement Social et de l’Indigence poursuivent leur offensive dans le cadre de leur tournée de sensibilisation des responsables communautaires sur le processus de ciblage des ménages pauvres et leur enregistrement dans le Registre Social Unifié (RSU).

Après Koundara, ce dimanche 31 juillet 2022, ils ont été reçus dans la préfecture de Gaoual dans la ferveur et l’enthousiasme. Une preuve qui témoigne de l’adhésion des communautés locales dans le processus de ciblage des ménages indigents, un programme phare du Président de la Transition. L’objectif étant de permettre une couverture de toutes les personnes démunies et pauvres à travers le pays grâce au Registre Social Unifié (RSU).

Dans la région de Boké, le FDSI dirigé par Lansana Diawara cible 874 613 personnes qui, à terme, devraient être enregistrées dans la base de données du Registre Social Unifié (RSU), soit 124 945 ménages. A Gaoual, les huit (8) Sous-préfectures et les 76 quartiers/ districts seront touchés par ce programme. Le lancement de la campagne de sensibilisation a réuni les responsables locaux venus écouter le message du DG Fonds de Développement Social et de l’Indigence et sa suite.

Dans son discours de circonstance, M. Diawara a rappelé toute l’importance que le Président de la République, Chef de l’Etat, Chef suprême des Armées, le Colonel Mamadi DOUMBOUYA, attache au respect des droits humains, à la transparence dans le secteur extractif, ainsi qu’à la protection des droits des communautés vivant dans les zones minières.

Selon le DG du FDSI, c’est dans cet ordre d’idées, que le Premier Ministre a adressé une lettre de mission au Ministère de la Promotion Féminine, de l’Enfance et des Personnes Vulnérables, dans laquelle lettre un objectif clair a été affiché. Permettre la couverture totale du territoire national par le ciblage des ménages pauvres, afin de les enregistrer dans le Registre Social Unifié (RSU).

« L’un des préalables à cet ambitieux programme est la sensibilisation des différents acteurs, allant des autorités jusqu’aux communautés qui sont les bénéficiaires directs. La rencontre d’aujourd’hui s’inscrit dans ce cadre et fait suite à la sensibilisation des acteurs politico-administratifs qui a eu lieu à la maison des jeunes de Boké. Cependant, la tendance actuelle consiste à revenir vers un équilibre permettant de soutenir les communautés dans la gestion de leur propre développement par le biais des données du Registre Social Unifié (RSU) » a indiqué M. Lansana Diawara.

Poursuivant, le Directeur général du Fonds de Développement Social et de l’Indigence a réitéré l’engagement de son équipe à surmonter l’ensemble les défis qui entravent la protection sociale en Guinée.

« En accordant au maximum une (1) heure de temps à nos agents enquêteurs qui seront déployés dans un laps de temps, les ménages et leurs membres auront la chance de bénéficier de cette opportunité que l’Etat guinéen veut bien accorder à tous et sans exception. Comme tout projet de développement, la participation de toutes les parties prenantes est nécessaire pour sa réussite. Toutefois, votre rôle ne se limite pas qu’à cela, les agents enquêteurs vont bientôt être déployés sur le terrain, ils auront besoin de votre accompagnement. Nous pouvons compter sur vous pour la réussite de ce programme afin que tous les guinéens jouissent des fruits de la croissance économique du pays. Mais, nous ne pouvons y arriver seuls. Votre participation est indispensable pour que les agents qui seront déployés dans les semaines qui suivent trouvent les ménages préparés à les écouter pour un ciblage quantitatif et qualitatif », a-t-il lancé.

Colonel Augustin Fancinadouno préfet de Gaoual qui a ouvert l’atelier de formation, a exhorté les responsables locaux à accompagner le processus de sensibilisation pour le ciblage des ménages pauvres et indigents dans leur localité. Le premier citoyen de Gaoual a aussi remercié le Fonds de Développement Social et de l’Indigence qui pilote ce programme avec brio, depuis son lancement.

« J’ai l’honneur et l’agréable devoir de prendre la parole parmi vous ici ce jour, pour procéder à l’ouverture des travaux de sensibilisation communautaire dans la préfecture de Gaoual. C’est pourquoi, je saisi encore une fois cette opportunité, pour remercier la direction Générale du Fonds de Développement Social et de l’Indigence (FDSI) pour nous avoir donné l’occasion de faire partie d’un tel programme aussi important, sans pour autant oublier les présidents de districts et chefs de quartiers qui ont fait le déplacement.

La préfecture de Gaoual que je dirige, s’engage à promouvoir les messages et programmes de ce processus jusqu’à la satisfaction totale de notre communauté. C’est un souci majeur pour le Président de la République le Colonel Mamadi Doumbouya, Chef de l’Etat, Chef suprême des armées. Par conséquent, je lance un appel particulier à toutes les couches de la communauté de notre préfecture pour s’impliquer dans ce processus de ciblage. Je vous exhorte à faire la restitution de cette rencontre au niveau de vos communautés respectives, à travers la diffusion des messages dans les langues vernaculaires pour optimiser la communication », a lancé le préfet de Gaoual.

De retour de Gaoual, Thierno Oumar Tounkara

Pour Africaguinee.com