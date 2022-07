Urgent-Embalo s’implique : Le FNDC annonce une trêve de ses manifestations...

CONAKRY-Le Front National pour la Défense de la Constitution -FNDC- a annoncé ce vendredi 29 juillet 2022, la suspension de ses manifestations pour une semaine. C’est suite à un entretien avec le Président en Exercice de la Conférence des Chefs d'Etat de la CEDEAO, Umaro Sissoco Embaló, que cette décision a été prise.

L’entretien qui a eu lieu ce soir a notamment porté sur la situation sociopolitique en Guinée, marquée une dégradation profonde des relations entre la junte et une partie de la classe politique et de la société civile.

« La Coordination Nationale du FNDC soucieuse de la réussite de la transition en Guinée et fidèle aux principes démocratiques informe l'opinion nationale et internationale qu'elle a accédé à la demande expresse du Président en Exercice de la Conférence des Chefs d'Etat de la CEDEAO de suspendre, pour une durée d'une semaine, les manifestations dans les rues et sur les places publiques », a annoncé le FNDC dans un communiqué publié tard dans la nuit du vendredi 29 juillet 2022.

Cette trêve a pour unique objet de donner une chance à la médiation de la CEDEAO pour trouver une issue favorable à la sortie de crise en Guinée, précise le mouvement citoyen dirigé par Oumar Sylla alias Foniké Mengué.

Annonçant qu’il tiendra au courant le peuple de Guinée et ses partenaires de l'évolution de la situation, le FNDC demande à ses partisans de rester vigilants et mobilisés, alors que les violences enregistrées ces dernières 24h ont fait au moins cinq morts à Conakry.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com