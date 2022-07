La Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG S.A) recrute un « GESTIONNAIRE BASE DE DONNEES (H/F)EXTERNE »

La Compagnie des Bauxites de Guinée en abrégé « CBG » est un leader mondial dans l’industrie de bauxite métallurgique. Elle valorise des mines situées au nord-ouest de la République de Guinée. Elle produit et exporte plus de 15 millions de tonnes de bauxite de qualité supérieure par an.

Ses actions sont détenues par l’Etat guinéen (49%), et Halco Mining (51%), un consortium d’acteurs internationaux des plus respectés de l’industrie. Elle s’aligne à des standards des plus élevés au monde en matière de santé sécurité, et le respect des normes environnementales et sociales, notamment celle de la Société Financière internationale (SFI). Depuis le démarrage de ses opérations en 1973, elle a contribué à plus de 5 000 000 000 de dollars américains aux revenus de l’Etat Guinéen.

Depuis 2016, elle a investi près d’un milliard de dollars dans son plan de modernisation de ses actifs et d’extension de ses capacités de production à 19 millions de tonnes par an. En produisant une bauxite de qualité utilisée in fine dans diverses industries, nous contribuons au progrès de l’humanité.

Contexte

La réalisation des diverses activités des départements relations communautaires et réinstallation nécessite la production de nombreux documents permettant de gérer efficacement l’ensemble des données de leurs activités. Ce qui nécessite un Gestionnaire de base de données et système d’information géographique (SIG) expérimenté qui renforcera les équipes relations communautaires et réinstallation et facilitera ainsi la production des différents rapports, en plus de l’analyse optimale des risques communautaires.

Principales fonctions :

Sous la responsabilité du Spécialiste Réinstallation, le titulaire du poste aura pour missions d’assurer la gestion de la base de données des activités des relations communautaires et celles des activités de réinstallation, pour un meilleur suivi et traitement des informations et des documents. Il travaillera en étroite collaboration avec le surintendant et l’équipe des relations communautaires.

A ce titre, il aura pour activités principales :

Appuyer à la conception et mise en place d’une base de données en Access et d’un SIG ;

Travailler en étroite collaboration avec le consultant externe chargé de la mise en place d’une base de données des compensations, incluant une composante du SIG,

Maintenir fonctionnelle ladite base de données et SIG ;

Au besoin, amender/ajouter les fonctionnalités à la base de données et SIG ;

Travailler en étroite collaboration avec le fournisseur de la base de données des relations communautaires ;

L'intégration de toutes les données déjà disponibles et futures dans les bases de données compensation et relations communautaires et tenir à jour les données de ces bases ;

En lien avec le responsable SIG, produire des cartes thématiques ;

Gestion opérationnelle des bases de données Access, SIG et relations communautaires au sein des Départements Réinstallation et Relations Communautaires ;

Produire des rapports de données, des présentations, des compte-rendu ;

Assumer l’administration des bases de données (sécurisation et sauvegarde régulière des données, gestion des utilisateurs, etc.) en lien avec les services IT de la CBG et du fournisseur de la base de données des relations communautaires ;

S’assurer que les données sont disponibles, protégées et facilement accessibles selon les besoins ;

S’assurer que les bases de données sont opérationnelles en permanence.

Profil recherché :

Les candidats à ce poste doivent avoir une qualification en ingénierie informatique, en gestion des bases de données sur les engagements communautaires, en sécurité des systèmes informatiques et réseaux, en géomatique ou discipline similaires, niveau Licence.

Avoir au moins cinq (5) ans d’expérience professionnelle dans la gestion ou administration des bases de données, et de bonnes connaissances en géomatique. · Avoir une parfaite maîtrise du logiciel Access (utilisation, conception et administration) ;

Avoir une bonne connaissance des logiciels SIG, notamment : Arc GIS et QGIS

Une expérience dans l’industrie minière est un avantage distinctif.

Maitrise des outils informatique (Word, Excel, PowerPoint). En plus ces compétences techniques, le titulaire du poste doit faire preuve de rigueur, avoir un bon sens de la méthode et de la précision, une grande adaptabilité et curiosité technique ; une réactivité constante, et bonne gestion du stress pour intervenir rapidement.

Par ailleurs, il doit avoir une bonne appréhension du risque, aussi bien technique que lié au contenu des données. De plus, le postulant doit être disposé à absorber une forte charge de travail sans perdre en efficacité et être flexible.

Le dossier de candidature composé de : une lettre de motivation, un curriculum vitae détaillé, huit (08) photos d’identité, numéro de contact rapide, la photocopie du ou des diplômes dûment certifiés, devra être adressé au plus tard le Vendredi 12 Août 2022.

Au bureau CBG à Conakry, Immeuble Zein 9ème étage, au secrétariat CBG de la zone minière de Sangarédi, au secrétariat du Centre de Développement et Formation de Kamsar, ou aussi par courrier électronique à recrutement@cbg-guinee.com avec l’intitulé du poste et référence ci-dessous:

REF/GBD/aout /2022

Tout dossier déposé reste la propriété de la CBG. Seules les candidatures retenues Seront appelées. Les candidatures de la Préfecture de Boké sont vivement souhaitées.