La Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG S.A) recrute des « CONSEILLERS SECTORIELS RELATIONS COMMUNAUTAIRES ET LITIGES (H/F) EXTERNE »

La Compagnie des Bauxites de Guinée en abrégé « CBG » est un leader mondial dans l’industrie de bauxite métallurgique. Elle valorise des mines situées au nord-ouest de la République de Guinée. Elle produit et exporte plus de 15 millions de tonnes de bauxite de qualité supérieure par an.

Ses actions sont détenues par l’Etat guinéen (49%), et Halco Mining (51%), un consortium d’acteurs internationaux des plus respectés de l’industrie. Elle s’aligne à des standards des plus élevés au monde en matière de santé sécurité, et le respect des normes environnementales et sociales, notamment celle de la Société Financière internationale (SFI).

Depuis le démarrage de ses opérations en 1973, elle a contribué à plus de 5 000 000 000 de dollars américains aux revenus de l’Etat Guinéen. Depuis 2016, elle a investi près d’un milliard de dollars dans son plan de modernisation de ses actifs et d’extension de ses capacités de production à 19 millions de tonnes par an. En produisant une bauxite de qualité utilisée in fine dans diverses industries, nous contribuons au progrès de l’humanité.

Contexte :

Dans le but d’atteindre les objectifs fixés par le Département des Relations Communautaires, le titulaire du poste de Conseiller Sectoriel Relations Communautaires et Litiges aura pour missions d’informer les communautés et les autorités locales des activités, des programmes de la CBG et des différentes politiques et procédures existantes. Il devra aussi gérer les risques sociaux et faciliter le maintien de la licence sociale pour opérer en parfaite harmonie avec les collectivités locales.

1. Principales fonctions :

Sous la tutelle du coordonnateur engagements communautaires, le titulaire du poste aura pour fonctions d’établir et de maintenir un dialogue régulier entre les populations affectées, la CBG et les autorités locales ; participer à la mise en œuvre du plan de gestion environnemental et Social (PGES) ainsi que de l’ensemble des plans de gestion environnementaux et sociaux conformément aux politiques de la CBG en la matière, aux textes règlementaires en vigueur en République de Guinée et dans le respect des normes de performance (NP) internationales de l’IFC en matière environnementale et sociale, et en particulier la NP1, NP2, NP4, NP5 et NP8, sans oublier d’informer les communautés et les autorités locales des activités, des programmes de la CBG et des différentes politiques et procédures existantes.

A ce titre, il aura pour activités principales :

Préparer et piloter les réunions communautaires, rédiger les messages clés et les compte-rendu de réunions, les valider, les distribuer et les classer de manière appropriée ;

Gérer les plaintes et les conflits communautaires liés aux activités, ainsi que les doléances communautaires, assurer le suivi jusqu’à la clôture des dossiers, analyser et traiter les différentes préoccupations enregistrées ;

Participer à la mise en œuvre des différents plans de gestion environnementaux et sociaux, et particulièrement les plans de gestion au niveau social : élaborer les plans d’actions trimestriels et réaliser les actions appropriées, participer à la réalisation des rapports de suivi et des rapports annuels ;

Réaliser les activités communautaires dans le cadre des activités liées aux déplacements économiques et à la réinstallation en coordination avec l’équipe Réinstallation ;

Informer la population et les autorités locales des activités, programmes de CBG et des différentes procédures et politiques ;

Appuyer les consultants, les auditeurs et les prêteurs dans la collecte des informations environnementales & sociales ;

Gérer la collecte d’information pour la mise à jour des différents registres et des documents dans la base de données. `

2. Profil recherché :

Tout candidat à ce poste doit avoir une qualification en sociologie, Développement Communautaire, psychologie, socio-économie, sciences ou discipline similaire, de niveau Licence ou supérieur.

Avoir au moins six (6) ans d’expérience professionnelle dans les relations communautaires.

Une expérience dans l’industrie minière est un avantage distinctif.

Parfaite connaissance des langues du terroir (Soussou, Poular, Malinké) ;

La maîtrise de l’anglais constituerait un avantage ;

Expérience avec les communautés, les autorités locales et les agences gouvernementales ; Expérience avec les ONG et projets de développement communautaires ;

Bonne connaissance et pratique des normes environnementales et sociales internationales (IFC) ;

Solide compréhension des opérations minières ou d’exploration ;

L’utilisation GPS & Boussole ;

Connaissance du plan de développement local (PDL) et plan annuel d’investissement (PAI) ;

Permis de conduire obligatoire et expérience dans la conduite.

Maitrise des outils informatique (Word, Excel, PowerPoint)

En plus de ces compétences techniques, le titulaire du poste doit faire preuve de capacité en résolution de problèmes. Il doit jouir d’une intégrité et d’une confiance irréprochables. Toutes ses actions doivent s’inscrire pour obtenir des résultats. Il sera doté d’une excellente capacité de communication orale et écrite. De plus, son métier doit être exercé avec un haut degré de conscience professionnelle marquée par le soin, le sérieux et l’honnêteté. En outre, il doit avoir une forte capacité d’écoute et de synthèse, et manifester naturellement de l’enthousiasme et de la cordialité. Il doit également être disponible, flexible et être capable de travailler sous pression. Une connaissance en informatique (Word, Excel, Power Point) est cruciale.

Le dossier de candidature composé de : une lettre de motivation, un curriculum vitae détaillé, huit (08) photos d’identité, numéro de contact rapide, la photocopie du ou des diplômes dûment certifiés, devra être adressé au plus tard le Vendredi 12 Août 2022.

Au bureau CBG à Conakry, Immeuble Zein 9ème étage, au secrétariat CBG de la zone minière de Sangarédi, au secrétariat du Centre de Développement et Formation de Kamsar, ou aussi par courrier électronique à recrutement@cbg-guinee.com avec l’intitulé du poste et référence ci-dessous:

REF/CSRCL/aout /2022

Tout dossier déposé reste la propriété de la CBG. Seuls les candidats retenus seront appelés. Les candidatures de la Préfecture de Boké sont vivement souhaitées.