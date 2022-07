La Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG S.A) recherche pour son site de Sangarédi un « COORDONNATEUR ENGAGEMENTS COMMUNAUTAIRES (H/F) EXTERNE »

La Compagnie des Bauxites de Guinée en abrégé « CBG » est un leader mondial dans l’industrie de bauxite métallurgique. Elle valorise des mines situées au nord-ouest de la République de Guinée. Elle produit et exporte plus de 15 millions de tonnes de bauxite de qualité supérieure par an.

Ses actions sont détenues par l’Etat guinéen (49%), et Halco Mining (51%), un consortium d’acteurs internationaux des plus respectés de l’industrie. Elle s’aligne à des standards des plus élevés au monde en matière de santé sécurité, et le respect des normes environnementales et sociales, notamment celle de la Société Financière internationale (SFI).

Depuis le démarrage de ses opérations en 1973, elle a contribué à plus de 5 000 000 000 de dollars américains aux revenus de l’Etat Guinéen. Depuis 2016, elle a investi près d’un milliard de dollars dans son plan de modernisation de ses actifs et d’extension de ses capacités de production à 19 millions de tonnes par an. En produisant une bauxite de qualité utilisée in fine dans diverses industries, nous contribuons au progrès de l’humanité.

Contexte

Dans le but d’atteindre les objectifs fixés par le Département des Relations Communautaires dont le rôle est de construire des relations durables avec les communautés locales et les différentes parties prenantes, se caractérisant par un respect mutuel, un partenariat actif et un engagement sur le long terme, le Coordonnateur Engagements Communautaires aura pour rôle de mettre en œuvre le plan de gestion environnemental et Social (PGES) et les plans d’actions assortis aux différents plans de gestion, conformément aux politiques de la CBG en la matière, aux textes règlementaires en vigueur en République de Guinée et dans le respect des normes de performance (NP) internationales de l’IFC en matière environnementale et sociale, et en particulier la NP1, NP2, NP4, NP5 et NP8. Il veillera à ce que les différentes parties prenantes soient informées des activités, des programmes de la CBG et des différentes politiques et procédures existantes.

Principales Fonctions :

Relevant du surintendant des relations communautaires, le titulaire du poste aura pour fonctions principales d’assurer la coordination et la supervision des activités de l’équipe des relations communautaires basée à Sangarédi afin d’établir et de maintenir un dialogue permanent avec les populations affectées, les autorités locales et les autres parties prenantes.

A ce titre, il aura pour activités principales :

Assurer la bonne coordination et la supervision des activités de terrain et de bureau de l’équipe : gérer la planification des activités, la planification et l’organisation des réunions, s’assurer de leur tenue effective, du suivi régulier des préoccupations communautaires et du retour d’information auprès des communautés.

S’assurer que tous les documents de travail et de gestion des données sont élaborés et/ou régulièrement tenus à jour : s’assurer de la rédaction correcte et à temps des différents compte rendu/documents, permis de perturbation, de leur validation et de leur signature le cas échéant, rédiger le rapport d’activité mensuel de l’équipe de Sangarédi.

Gérer, coordonner et s’assurer de la mise en œuvre des plans de gestion sociaux et leurs plans d’action, avec un focus particulier sur le plan d’engagement des parties prenantes, s’assurer auprès de chaque membre de l’équipe du suivi effectif du plan d’action qui lui a été confié ; participer à l’actualisation des plans de gestion ; procéder au suivi des indicateurs des différents plans de gestion et produire les rapports de suivi ; travailler en étroite collaboration avec le coordonnateur engagements communautaires de Kamsar sur le niveau d’exécution des plans d’actions et élaborer les présentations pour le management

Prévenir et gérer les conflits communautaires, anticiper dans les prises d’initiative pour éviter les conflits avec les communautés riveraines de manière durable; soutenir l’équipe dans la gestion et le traitement des plaintes et doléances communautaires.

Participer aux différentes réunions d’information, de suivi et de gestion des dossiers avec les parties prenantes de manière appropriée ; planifier et organiser les cadres de concertation au niveau de la mine.

Produire des rapports mensuels, trimestriels, annuels, préparer des présentations PowerPoint, rédiger des notes de synthèse pour le management, les auditeurs, les prêteurs.

Organiser et participer à la visite des prêteurs et des auditeurs, préparer les présentations appropriées en collaboration avec le surintendant des relations communautaires.

Mettre à jour les différents registres et s’assurer de l’enregistrements des données et documents dans la base de données, en collaboration avec le Gestionnaire base de données.

2. Profil recherché

Le candidat à ce poste doit être titulaire d’une maîtrise ou supérieur en sociologie, Développement Communautaire, psychologie, socio-économie, sciences ou discipline similaire.

Avoir au moins dix (10) ans d’expérience professionnelle dans les relations communautaires et posséder une expérience avérée dans l’encadrement d’équipes.

Une expérience dans l’industrie minière est un avantage distinctif.

Bonne connaissance et pratique des normes environnementales et sociales internationales (IFC) ;

Expérience avec les ONG et projets de développement communautaires

Expérience avec les communautés, les autorités locales et les agences gouvernementales

Utilisation GPS & Boussole ;

Connaissance du plan de développement local (PDL) et plan annuel d’investissement (PAI);

Très bonne expression et aisance dans la communication orale en public et capacité d’adapter les messages selon le niveau de formation et d'alphabétisation du public ;

Permis de conduire obligatoire et expérience dans la conduite ;

Une parfaite connaissance des langues du terroir (Soussou, Poular, Malinké) ;

La maîtrise de l’anglais constituerait un avantage.

Maitrise des outils informatique (Word, Excel, PowerPoint)

En plus de ces compétences techniques, il doit avoir un grand sens de l’organisation et de gestion des priorités, être capable de résoudre des problèmes, avoir une excellente capacité d’anticipation dans la prévention des évènements et conflits associés à une forte capacité d’écoute et de synthèse. Aussi, il doit faire preuve d’une bonne intégrité morale, d’un bel esprit d’équipe et d’une excellente capacité de communication. Il saura stimuler et influencer une équipe de travail. Il doit également être disponible, flexible et être capable de travailler sous pression.

Le dossier de candidature composé de : une lettre de motivation, un curriculum vitae détaillé, huit (08) photos d’identité, numéro de contact rapide, la photocopie du ou des diplômes dûment certifiés, devra être adressé au plus tard le Vendredi 12 Août 2022.

Au bureau CBG à Conakry, Immeuble Zein 9ème étage, au secrétariat CBG de la zone minière de Sangarédi, au secrétariat du Centre de Développement et Formation de Kamsar, ou aussi par courrier électronique à recrutement@cbg-guinee.com avec l’intitulé du poste et référence ci-dessous:

REF/CEC/aout /2022

Tout dossier déposé reste la propriété de la CBG. Seuls les candidats retenus seront appelés. Les candidatures de la Préfecture de Boké sont vivement souhaitées.