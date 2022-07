Dalein en colère : "Le CNRD reproduit les mêmes pratiques liberticides… "

CONAKRY-Le Président de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) est visiblement dans tous ses états.

Ce samedi 30 juillet 2022, il a dénoncé la nouvelle arrestation de Foniké Mengué, coordinateur national du FNDC et le déploiement de pick-ups de la police et de la gendarmerie devant les sièges de son parti UFDG ainsi que ceux de l’UFR et du RPG-AEC.

Il condamne fermement ces actes qu'il qualifie de « violations répétées des droits et libertés des citoyens ». L'ancien Premier ministre exige la libération immédiate et sans conditions de Foniké Menguè ainsi que la fin de l’occupation des sièges des partis. Nous vous proposons en vrac son message.

« J’ai appris le kidnapping, dans la nuit de ce samedi 30 juillet, du Coordinateur national du FNDC, Oumar Sylla, alias Fonikè Menguè, par un groupe de militaires et gendarmes lourdement armés qui l’ont conduit vers une destination inconnue.

Le CNRD reproduit ainsi à l’identique les pratiques liberticides du passé et duplique en l’aggravant le mode opératoire qui prévalait sous le régime qu’il a fait tomber au motif qu’il était dictatorial: arrestations et détentions arbitraires d’acteurs politiques et de la société civile, interdiction sans aucune base légale de sortie du territoire, kidnappings nocturnes, interdiction des manifestations pacifiques, entraves à l’exercice des libertés de réunion par l’occupation des sièges des partis politiques et des organisations de la société civile comme c’est le cas ce matin des sièges de l’UFDG, de l’UFR, du RPG et du FNDC.

Je condamne fermement ces violations répétées des droits et libertés des citoyens et exige la libération immédiate et sans conditions de Foniké Menguè ainsi que des sièges du FNDC et des partis politiques illégalement occupés par les forces de défense et de sécurité", a posté M. Diallo sur son compte officielle facebook.

