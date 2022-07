Dakar : EDG signe un "contrat de prestation de service" avec l'OMVG…

DAKAR- L’Entreprise Électricité de Guinée « EDG SA », a signé ce samedi 30 juillet 2022, à Dakar un contrat avec l’Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Gambie (OMVG). Il s’agit d’un Contrat de prestation de service Opérations et Maintenance (O&M).

La signature de ce contrat d’une valeur de 1.387.865 USD -premier du genre-, a eu lieu dans la capitale Sénégalaise entre le Directeur Général d’EDG S.A, M. Laye Sékou CAMARA et le Haut-commissaire de l'OMVG, Elhadj Lansana Fofona.

D'une durée de 6 mois, ce contrat permettra à l’Entreprise Électricité de Guinée « EDG S.A », de faire les opérations de maintenance, d'exploitation et de surveillance sur le poste de l'OMVG de Boké, l'extension du poste de Kaléta, ainsi que les lignes Boké-Kaleta et Kaleta-Linsan. La signature de ce contrat est le fruit de la dynamique impulsée par M. Laye Sékou Camara.

En effet, à son arrivée à la tête de cette entreprise étatique en début d'avril dernier, le nouveau Directeur Général a mis en place une équipe ad-hoc pour préparer et finaliser ce contrat de partenariat. Cette équipe mixte composée de -juristes, d’économistes, d’ingénieurs en transports électriques et maintenance ainsi que du conseiller technique de M. CAMARA-, a travaillé d’arrache-pied pour aboutir à ce résultat.

L'unité du projet sera pilotée par les cadres de l'EDG en collaboration avec l'OMVG. L’Entreprise Électricité de Guinée « EDG S.A », aura également son mot à dire sur le choix des prestataires et la supervision dans toutes phases du contrat.

Ce que le contrat apporte à la Guinée

Après la construction des postes et lignes, la Guinée (EDG) aura la primeur de l'exploitation au niveau sous-régionale (interconnexion). Ce n’est pas tout. Il permettra aussi la valorisation des compétences guinéennes. Pour assurer cette prestation d'exploitation des ouvrages électriques, l'OMVG paiera à EDG 1.387.865 USD.

Boké est la 1ère étape. S’en suivront ensuite les postes de LABÉ et Linsan dans le cadre de l'interconnexion régionale CLSG et OMVG. Tout un défi pour le Directeur Général et toute l'équipe d'EDG.

A suivre…

Africaguinee.com