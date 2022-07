Conakry : Le siège du parti d'Alpha Condé "encerclé" par des pickups de la Gendarmerie

CONAKRY-Le parti d’Alpha Condé est bouclé ce samedi 30 juillet 2022. Le RPG arc-en-ciel n’a pas pu tenir sa traditionnelle assemblée générale, le siège étant fermé, a appris Africaguinee.com.

« La Direction nationale de la communication informe l'opinion au nom du Conseil National Exécutif Provisoire (CNEP), que le siège national du RPG Arc-En-Ciel à Conakry, est encerclé par des pick-up de la CMIS et de la Gendarmerie depuis le matin, empêchant ainsi tout accès aux militants et aux personnels permanents », a annoncé ce samedi 30 juillet 2022 le parti dans un communiqué.

Cet acte n'a fait l'objet d'aucune notification officielle préalable le justifiant, dénonce le parti qui indique que ceci qui constitue une atteinte flagrante aux libertés publiques.

« Nous prenons à témoin la communauté internationale pour cette violation grave des libertés publiques et individuelles, contraires à la charte de la transition. A cet effet, nous invitons les militantes, militants et sympathisants de notre grand Parti à demeurer sereins et mobilisés », prévient l'ancien parti au Pouvoir dans son communiqué.