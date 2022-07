Conakry : Clôture la 44ème session des Comités Consultatifs Interafricains du CAMES...

CONAKRY- Ouverte le 28 juillet à Conakry, la réunion ordinaire des Comités Consultatifs Interafricains du CAMES (Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur) a pris fin ce vendredi 30 juillet 2022. La cérémonie de clôture de cette 44ème session tenue à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, a été présidée par la Ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation.

Durant trois (3) jours d’intenses travaux, les participants ont travaillé avec engagement et détermination sur les dossiers de candidatures soumis à leur appréciation. Au terme de leurs assises, madame le Ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation a, au nom du Gouvernement, remercié tous les intervenants et participants pour la qualité des travaux.

Selon docteur Diaka Sidibé, les résultats obtenus lors de ces activités sont très encourageants. Pour elle, au vu des résultats qui ont été présentés, les objectifs assignés à cette 44ème session ont été largement atteints.

"Les recommandations que vous avez formulées, que nous trouvons pertinentes, serviront de base de travail pour nos institutions dans le cadre de la préparation des prochaines candidatures de nos enseignants-chercheurs et chercheurs. Vous conviendrez avec nous que la 44e session des CCI est une parfaite réussite. Au cours de cette session, les membres des CTS ont tenu à l'engagement du Secrétaire Général du CAMES de se montrer à la hauteur des enjeux du moment, en usant de tous les outils et instruments d'évaluation statutaires pour apprécier en toute objectivité les dossiers soumis à leur appréciation. Les résultats et recommandations issus de vos travaux vont constituer une bonne base pour continuer à soutenir les efforts des enseignants-chercheurs et chercheurs lors des prochaines sessions", a expliqué le Ministre guinéen de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation.

Poursuivant, elle a ajouté que le CAMES, est l'instance d'exception que les 19 États membres ont en commun pour le progrès scientifique et économique.

"Notre CAMES est la plus haute institution d'évaluation de notre espace qui nous permet d'harmoniser les pratiques d'évaluation de nos enseignants-chercheurs et chercheurs dans les 19 États membres. Notre CAMES, doit être notre outil de mobilité. Nous devons le comprendre et le mûrir. Nous représentants des 19 Etats membres devons entretenir notre espace CAMES, année après année, afin de le hisser encore et toujours vers le haut. C'est à nous autres Etats membres du CAMES, de lui donner toute sa valeur au sein du concert des nations. Cet espace que nous avons, à l'instar des autres grandes instances scientifiques mondiales, devra renforcer sa solidité en misant sur l'union et la complémentarité des uns et des autres. Le CAMES est notre espace, fraternité et évolution doivent demeurer de mise", a laissé entendre madame Diaka Sidibé.

De son côté, le Président du Comité Consultatif Général (CCG) a présenté les résultats des activités qui consistaient à étudier les dossiers des candidatures des différents enseignants-chercheurs et enseignants qui avaient postulé pour intégrer le staff CAMES.

"Pour les Comités Techniques Spécialisés (CTS), les résultats de cette 44e session des CCI qui s'achèvent se présentent comme suit : Lettres-Sciences Humaines 667 inscrits, soit un taux de réussite de 88.11%. Maths-Physique-Chimie 224 inscrits, soit un taux de réussite de 79,43% Sciences Naturelles-Agronomie : 537 inscrits, soit un taux réussite de 95.55%, Médecine: 322 inscrits, soit un taux de 91,48%. Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives: 17 inscrits, soit un taux de 94,44%. Sciences Économiques et de Gestion: 147 inscrits, soit un taux de 92.45%. Sciences Juridiques et Politiques: 77 inscrits soit un taux de 58,78%. Sciences et Techniques de l'Ingénieur 93 soit un taux de réussite 89 42%. Ainsi, c'est un total 2084 candidats qui ont été inscrits sur les différentes listes d'aptitude du CAMES (Maîtres-assistants et Chargés de recherches, Maîtres de conférences et Maîtres de recherches, Professeurs titulaires et Directeurs de recherche), soit un taux de réussite : Inscrits/présentés: 88.12%. Inscrits/examinés: 91,2%", a expliqué Professeur Ahmadou Aly MBAYE avant de donner les raisons des échecs de certains candidats.

"Il y a des admis auxquels je présente mes très chaleureuses félicitations, mais il y a eu également des candidats non-inscrits sur les listes sollicitées, à qui je demande de ne pas céder au découragement. Plusieurs raisons expliquent cet état de fait, notamment pour : dossiers irrecevables (absence et/ou non validité de documents administratifs et autres pièces clés du dossier); insuffisance quantitative et/ou qualitative de production scientifique (articles et fiches techniques) ; la non reconnaissance des revues scientifiques ; la validité des preuves d'indexation des revues scientifiques; l'absence et/ou la non validité des preuves d'encadrements de mémoire et de thèse. J'invite les commissions institutionnelles de nos Institutions d'enseignement supérieur et de recherche à prendre toutes les dispositions requises pour réduire les désagréments souvent constatés, en se référant aux recommandations émises par les CTS", a ajouté le Recteur de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal.

Pour sa part, le secrétaire Général par intérim du CAMES a adressé un message aux enseignants-chercheurs et enseignants guinéens pour qu'ils puissent mieux intégrer et bénéficier des avantages de l'espace CAMES.

"Je lance un appel pressant à l’ensemble des enseignants-chercheurs et chercheurs guinéens, afin qu’ils s’approprient individuellement et collectivement la voie du CAMES, pour aider à la concrétisation de votre vision salutaire d’un enseignement supérieur et d’une recherche au service du développement socio-économique de votre pays. Dans le même état d’esprit, j’invite les alumni CAMES de la République de Guinée à intensifier le plaidoyer auprès de leurs pairs pour démystifier et démocratiser la voie de la promotion par le CAMES, et les exhorte également à organiser davantage de sessions d’informations et formation sur les guides et les référentiels d’évaluation du CAMES, pour une meilleure connaissance de ses procédures et de ses exigences.

J’appelle aussi les Présidents des Comités Techniques Spécialités à s’impliquer davantage dans ce plaidoyer en réfléchissant sur de nouvelles approches d’accompagnement et de préparation de leurs frères guinéens et des autres pays à faible taux de participation aux programmes du CAMES, pour les amener à embrasser la voie de promotion par le CAMES", a lancé Pr Abou NAPON.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : 00224 666 134 023