Appel d’Offres International :Le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique sollicite des Offres pour la reconstruction des magasins et bureaux de la PCG

Avis d’Appel d’Offres International (AA0I)

Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique

AAOI : N°07/MSHP/CAB/PRMP/2022

1. Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’avis de non objection sur le plan annuel de passation des marchés N0 076/MEFP/DNCMP/DESuivi/S/2022 en date du 14/02/2022.

2. le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique sollicite et a obtenu dans le cadre de l’exécution de son budget des fonds, afin de financer les travaux de reconstruction des magasins et bureaux de la Pharmacie Centrale de Guinée et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché des travaux de reconstruction des magasins et bureaux de la Pharmacie Centrale de Guinée. Les travaux seront exécutés dans la cour de la Pharmacie Centrale de Guinée (PCG) sis à Dixinn dans un délai n’excédant pas dix-huit (18) mois.

3. Le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique sollicite des offres sous pli fermé de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux de reconstruction des magasins et bureaux de la Pharmacie Centrale de Guinée en lot unique.

4. La participation à cet appel d'offres ouvert tel que défini aux articles 23 et suivants du Code des marchés publics, concerne tous les candidats éligibles et remplissant les conditions définies dans le présent Dossier d'Appel d'Offres Ouvert et qui ne sont pas concernés par un des cas d’inéligibilité prévus à l’article 64 du Code des Marchés Publics.

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) Tel : 628 36 45 22, au Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique, Almamya, Commune de Kaloum, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus de 9 heures et 16 GMT du lundi au jeudi et de 9 heures à 13 heures le vendredi.

6. Les exigences en matière de qualification sont :

La lettre de soumission (conforme au modèle type) datée, signée, cachetée et paraphée ;

le devis quantitatif et estimatif datés, signés, cachetés et paraphés;

Avoir réalisé un chiffre d’affaire moyen annuel (certifié par un cabinet d’audit), au cours des cinq (5) dernières années (2017 à 2021) d’au moins 1,5 fois la valeur de l’offre. (le montant du chiffre d’affaires est prouvé par la fourniture des états financiers certifiés par un expert-comptable, ou un commissaire au compte ou un par une société d’expertise comptable agrée en République de Guinée), ou pour les entreprises naissantes, les justificatifs requis de leurs capacités financières (bilan d’ouverture) ;

Capacité financière-liquidités : le soumissionnaire doit démontrer qu’il dispose ou a accès à des actifs liquides et/ou des lignes de crédit, autres que l’avance de démarrage éventuelle, à hauteur de : Trois milliards cent quatre cinq millions vingt-six mille quatre cent cinquante-neuf francs guinéens (3 145 026 459 GNF) besoins en financement du marché.

Les offres doivent comprendre une garantie bancaire de soumission, d’un montant de 1.5% du montant de l’offre en francs guinéens ou équivalent dans une monnaie librement (cette garantie de soumission doit obligatoirement être conforme au modèle type dédié dans la Section III du présent DAO;

Avoir exécuté en tant qu’entrepreneur principal au moins deux (2) marché de travaux similaires de construction correspondants de même nature et complexité au cours des cinq (05) dernières années, (PV de réception définitive ou attestation de bonne fin d’exécution délivrés par les Autorités compétentes) ;

une attestation de visite du site ;

la liste du personnel clé et du matériel à mobiliser comme stipulé dans la

clause IC.5.1 et tout en Présentant des propositions d’acquisition (en propriété, bail, en location, etc.) en temps opportun des équipements essentiels spécifiés ;

le planning des travaux ;

la méthodologie du travail sur le chantier.

Les candidats intéressés peuvent obtenir un jeu complet du dossier d’Appel d’Offres Ouvert peut-être retiré contre un reçu de paiement d’une somme forfaitaire non remboursable de deux (2 000 000 GNF) francs guinéens. Les paiements seront effectués à la Banque Centrale de la République de Guinée comme suit :

50% au compte N°41 110 71 « Receveur Central du Trésor »

30% au compte N°2011000407 de l’ARMP ouvert à la BCRG

20% au compte de l’Autorité contractante

Une redevance de régulation de 0,60% du montant hors taxes du marché sera prise en charge par l’Attributaire de marché conformément aux dispositions de l’article 41 du Décret D/2020/154/PRG/SGG du 07 Août 2020.

7. Le présent appel d’offres fait référence aux marges de préférences prévues par les articles 78 et 79 du Code des marchés publics.

8. Les offres doivent être rédigées en langue française et devrons être déposées en quatre (4) exemplaires dont une (1) copie originale et trois (3) copies au Service Passation des Marchés Publics au Ministère de la santé et de l’Hygiène Publique, Rez de chaussé, quartier Almamya, Commune de Kaloum au plutard le 14/09/2022 à 10 heures 00 mn.

Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus indiquées, seront purement et simplement rejetées et retournées aux frais des soumissionnaires concernés sans être ouvertes. Les offres seront ouvertes le cas échéant, en présence d’un observateur indépendant et des représentants des Soumissionnaires qui désirent participer à l’ouverture des plis, le 14/09/ 2022 à 10 heures 30 mn qui aura lieu dans la salle de conférence du Ministère de la Santé et de l’hygiène Publique.

9. Les offres doivent demeurer valides pendant une durée de 120 jours à compter de la date limite de soumission. Les offres qui ne parviendront pas aux dates et heures indiquées dans les DPAO seront purement et simplement rejetées.

La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée.

Je vous prie d’agréer, Mesdames et Messieurs, l’expression de mes salutations distinguées