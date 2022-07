Guinée : Ouverture à Conakry de la 44ème session des Comités Consultatifs Interafricains du CAMES...

CONAKRY- La réunion ordinaire des Comités Consultatifs Interafricains du CAMES (Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur) a été ouverte ce jeudi 28 juillet 2022 Conakry.

La cérémonie d'ouverture de cette 44ème session a été présidée par le Premier ministre par intérim, Dr Bernard Gomou. A ses côtés, il y avait plusieurs membres du Gouvernement guinéen dont la ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation.

Dans son discours d'ouverture, le premier Ministre guinéen par intérim a réaffirmé l'engagement du Gouvernement guinéen à conforter la place de la Guinée à travers -le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation- dans la coopération scientifique, technique et culturelle afin de soutenir l'émergence du continent africain.

Toutefois selon Bernard Gomou, des engagements forts et courageux sont à prendre pour relever quelques défis. Tel que : la prise en charge de la formation de la jeunesse à travers les filières professionnalisantes, la mise en place du système d'enseignement et de recherche plus résilient, mieux articuler au besoin du secteur socioéconomique, la création d'un réseau national, régional et international d'expertise de haut niveau capable de soutenir la spécialisation régionale et impulser le développement socioéconomique au niveau de chaque pays des communautés économiques régionales et du continent.

"Je lance un appel au renforcement de la coopération et de la solidarité existante entre les institutions bi et multilatérales et les États membres de l'espace CAMES pour l'atteinte de ces objectifs", a ajouté le Premier ministre par intérim Dr Bernard Gomou.

Pour sa part, la Ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation s'est dit honorée d'avoir eu l'occasion d'accueillir sur le sol guinéen les représentants de 19 pays pour discuter des questions de l'enseignement supérieur.

"Je suis très honorée d'accueillir 19 États membres du CAMES en Guinée. Depuis le mois de février nous sommes dans cette dynamique, nous sommes engagés avec les instructions et l'accompagnement du chef de l'Etat, le Colonel Mamadi Doumbouya afin que la Guinée puisse être dans le concert des nations à travers et par le biais de l'enseignement supérieur et de la recherche qui est un levier de développement de notre pays", a lancé docteure Diaka Sidibé.

Pendant cette rencontre qui va durer 3 jours, les participants vont valider les résultats d'évaluation des enseignants chercheurs et chercheurs des 14 États qui ont pu soumissionner cette année, passer en revue les dernières résolutions du conseil des ministres qui s'est tenu au Congo, porter à la connaissance des enseignants chercheurs et les membres des CTS des directives pour le CAMES et surtout pour l'enseignement supérieur dans l’espace CAMES.

Après la 43ème cession qui a eu lieu en début d'année à Conakry, c'est la deuxième fois courant l'année 2022 que le CAMES se réunisse en Guinée pour discuter des orientations académiques et scientifiques à donner à cette organisation africaine.

Dans son allocution, le Secrétaire Général par intérim du CAMES a indiqué qu’il est heureux de voir grandir la symbiose fraternelle qui se consolide chaque jour un peu plus entre les enseignants-chercheurs et chercheurs guinéens et leurs collègues des autres pays membres pour l'œuvre d'édification de cet espace communautaire.

"Durant les trois (03) jours de la réunion ordinaire du CCG (conseil consultatif général), nous allons examiner les points inscrits à notre ordre du jour. La mise en œuvre des conclusions ou recommandations pertinentes qui en résulteront, contribuera sans nul doute à accroître davantage la crédibilité et l'efficacité de notre institution. Outre la coordination de la présentation des travaux en ligne des CTS aux membres du CCG le Secrétariat général du CAMES entend présenter lors de cette assise : le point sur des activités des programmes statutaires réalisés, notamment les conclusions des sessions du Conseil des Ministres du CAMES tenues en 2022 ; le point sur les préparatifs des activités du CAMES à venir, notamment le 21e Concours d'agrégation de Médecine, la 3e édition des Olympiades universitaires du CAMES, la 2e édition du Prix Macky SALL pour la Recherche, l'évaluation du Concours d'Agrégation des Sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion. Cette rencontre servira également de cadre au renouvellement des membres de la Commission d'Ethique et de Déontologie ainsi que ceux du Conseil de l'Ordre international des palmes académiques du CAMES. Pour un meilleur partage d'expériences et de bonnes pratiques, nous avons également prévu des rencontres en parallèle entre les Présidents de Comités techniques spécialisés (CTS) et la communauté scientifique et universitaire guinéenne", a expliqué Pr Abou NAPON avant de faire une invite aux enseignants et chercheurs.

"J'invite tous les enseignants-chercheurs et chercheurs de notre espace à agir individuellement et collectivement, avec détermination, pour accompagner le CAMES dans sa mission d'harmonisation des politiques d'enseignement supérieur et de recherche de ses Etats membres", a-t-il conclu.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 666 134 023