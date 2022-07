Dr Faya: "Si le Président Embalo dit qu’il a réussi à convaincre la junte…"

CONAKRY-Comment comprendre la « confusion » née de la sortie de Umaro Sissco Embalo autour de la durée de la transition en Guinée ? Le démenti du Gouvernement guinéen n’expose-t-il pas la Guinée à des sanctions alors que la junte tarde à dévoiler un calendrier tangible ? Interrogé par Africaguinee.com, Dr Faya Milimouno, livre son analyse.

AFRICAGUINEE.COM : Comment expliquez-vous la brouilles entre Embalo et la Junte autour de la durée de la transition ?

DR FAYA MILIMOUNO : On ne peut s’en tenir qu’à ce que les acteurs qui se sont rencontrés sont en train de nous dire. D’un côté, nous avons été témoin du séjour du Président en exercice de la Cedeao à Conakry. A l’issue de ce séjour-là, il n’y a aucune déclaration officielle. La seule chose que nous avons entendue, ce que la junte ne serait pas fixée sur une date, mais elle insiste sur la nécessité de mettre en œuvre les dix points inscrit dans le chronogramme de la Transition.

Alors si de l’autre côté, le Président Embalo dit qu’il a réussi à convaincre la junte et qu’un membre du Gouvernement dément cela, la seule qu’on peut retenir, ce que la question a dû avoir été abordée, le Président Embalo a dû avoir constaté que la fixation de la junte n’est pas sur le délai mais sur l’agenda. Tout ça, ce sont des langages diplomatiques. Il y a encore un chemin à faire pour en arriver à une clarification.

Est-ce que cette confusion ne concourt pas à exposer la Guinée à des risques de sanctions quand on sait le deadline du 1er août est arrivé ?

Oui et NON. Oui si on tient compte du fait que le délai du 1er août arrive sans que quelque chose de tangible et de concluant n’ait été obtenu. NON, parce que le séjour à Conakry du Président Embalo, du médiateur choisi par la Cedeao, ont dû permettre aux leaders de la Cedeao de comprendre la particularité de la situation guinéenne, les vrais enjeux de cette période transitoire. Donc, on peut bien s’attendre à ce que la Cedeao ne tiennent pas mordicus à ce qu’une date soit obtenue le 1er août.

A suivre...

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com