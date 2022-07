Bachir Diallo, ministre de la Sécurité : "Je salue le professionnalisme des braves agents de police…"

CONAKRY-Le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, le Général à la retraite, Bachir Diallo qui s’est rendu au chevet des agents blessés a salué ce vendredi 29 juillet 2022, le professionnalisme des forces de police dans l’exécution de leur mission.

« Dans l’exécution de l’ordre d’opération consistant à sécuriser les citoyens et leurs biens, faciliter la circulation sur l’espace public, maintenir ou rétablir l’ordre, en localisant, identifiant et en interpelant les fauteurs de troubles et les auteurs de délits et de crimes, ils (les policiers, ndlr) ont été blessés. J’ai vu leur état. Franchement ça m’a donné à réfléchir. Mais les policiers et les gendarmes sont au service de l’Etat en tout moment et en tout lieu.

Dans l’exécution de cet ordre d’opération, ils ont reçu comme consigne générale, de se plier au principe du respect des droits humains. C’est ce qu’ils ont observé hier avec professionnalisme.

Je félicite ces braves agents et fonctionnaires de police pour le professionnalisme avec lequel ils accomplissent les missions qui leur sont confiées », a indiqué le ministre de la Sécurité Bachir Diallo.

Une vingtaine d’agents ont été blessés pendant des heurts avec des manifestants depuis hier jeudi 28 juillet. Un bilan fourni par le FNDC organisateur de la manifestation à l’origine des violences, fait état de quatre morts, ce vendredi 29 juillet 2022.

Siddy Koundara Diallo

