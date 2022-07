Manifestations à Conakry : Pendant ce temps Doumbouya déroule son agenda…"images"

CONAKRY-Alors que des troubles sont signalés dans la haute banlieue de Conakry, le président de la Transition, colonel Mamadi Doumbouya continue de dérouler son agenda habituel.

Ce jeudi 28 juillet 2022, il a présidé le traditionnel Conseil des Ministres au Palais Mohamed V (voir quelques images en bas de l’article). A propos des troubles enregistrés, ils interviennent dans un climat de profonde de crise.

A l’appel du Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC), plusieurs jeunes sont sortis dans les rues notamment sur l’autoroute le Prince.

La manifestation (la première sous l’ère CNRD) vise à exiger un dialogue et un retour rapide à l’ordre constitutionnel. Mais son interdiction a davantage ravivé les tensions.

Au moment, on mettait cette dépêche en ligne, plusieurs endroits de l’autoroute le Prince sont le théâtre d’affrontements entre manifestants et forces de l’ordre. On signale des blessés.

