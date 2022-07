Lutte contre les VBG : Enabel et le ministère de la Promotion féminine signent un protocole d'accord

Ce mardi 19 juillet, l'Agence Belge de développement « Enabel » et le ministère de la Promotion Féminine, de l’Enfance et des Personnes Vulnérables ont signé une Convention de partenariat dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre « VBG ».

La signature de ladite Convention s'est déroulée au sein dudit ministère, devant un panel représentatif d’acteurs intervenant sur la question des droits des femmes, au premier rang desquels Mme Aicha Nanette CONTE, ministre en charge de la promotion féminine et Mme Krista VERSTRAELEN, Représentante Résidente d’Enabel en Guinée. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet « She Decides », mis en œuvre par Enabel dans le cadre de la coopération bilatérale entre la République de la Guinée et le Royaume de Belgique.

Malgré les efforts du Gouvernement et ses partenaires dans l’intensification de la lutte contre les violences basées sur le genre, ce fléau persiste en République de Guinée. Les victimes restent trop souvent sans appui et sans prise en charge. Bénéficier des rares prises en charges qui leur sont offertes relève d’un parcours de combattant : il faut, en effet, taper aux portes de plusieurs services. C’est pour inverser cette tendance que « Enabel a décidé de se positionner aux côtés du ministère pour ouvrir un centre d'accueil qui n’existe pas encore dans le pays. Ce centre offrira, au même endroit, tous les services dont ont besoin les survivantes aux violences faites aux femmes. D’où l’appellation guichet unique VBG » a entamé Krista VERSTRAELEN, Représentante Résidente d’Enabel en Guinée.

Le modèle du guichet unique a été développé sur la base d'une étude commanditée par Enabel afin de définir le modèle le mieux approprié au contexte guinéen. Un modèle de centre d’acceuil, intégré dans un Centre d’Autonomisation des Femmes – en l’occurrence celui de Dubreka - placé sous la tutelle du ministère de la Promotion Féminine, a ainsi été retenu. Cette approche permettra notamment de faciliter l’insertion socioprofessionnelle des survivantes et de tracer leur chemin vers l’autonomisation économique. Enabel appuiera le développement, dans ce centre, de nouvelles filières (cuisine, puériculture…) dont bénéficieront les femmes victimes.

Avec cet accord, Enabel appuiera également le ministère pour la formation et l'accompagnement du personnel mis à disposition et la réhabilitation des locaux nécessaires aux fonctionnements du centre.

« Cette journée marque le démarrage formel de cette réalisation spécifique, qui devra offrir aux femmes une alternative, une porte de sortie, une occasion de briser le silence et de se préparer pour reprendre leur place dans la société, qui malheureusement n'aura pas été capable de les protéger », a expliqué la Représentante Enabel Guinée.

Pour la ministre de la Promotion Féminine, des Personnes vulnérables et de l'Enfance, la signature de ce protocole d'accord est une joie, car elle symbolise la matérialisation de plusieurs mois d'intenses travaux entre les deux partenaires.

« Nous sommes en train de toucher du doigt de façon concrète une action qui va pouvoir profiter aux femmes, aux filles et de façon globale les enfants de la République de Guinée. C'est une action qui intervient dans une thématique qui nous tient à cœur. La signature de ce protocole d'accord va nous permettre de pouvoir avancer ensemble dans la protection mais aussi la prévention et la réponse aux différentes violences dont sont victimes les femmes et les filles dans notre pays » a déclaré Aicha Nanette Conté.

La ministre a remercié Enabel pour l’ensemble de ses efforts, déployés notamment dans le cadre du projet « She Decides » dont les actions sont orientées autour de la lutte contre les violences basées sur le genre ainsi que la promotion de la santé sexuelle et reproductive, sur l’axe Conakry-Kindia-Mamou.

