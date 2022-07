Journée de manifestations : "La décision a été prise de déployer l'armée…", selon le FNDC

CONAKRY-Le Front national pour la Défense de la Constitution (FNDC), organisateur de la manifestation appelée ce jeudi 28 juillet à Conakry, vient de dresser un premier bilan.

Alors que le chef des armées, le colonel Sadiba Koulibaly a annoncé hier mercredi la consignation de l’armée dans les garnisons, le mouvement citoyen a accusé les autorités d’avoir décidé de déployer l’armée sur les différents axes de Conakry à Dubreka et Coyah pour empêcher tout regroupement.

« A la suite de la réunion tenue à l'Etat-major général des forces armées, hier mercredi, regroupant des membres du CNRD et du Gouvernement, la décision a été prise de déployer l'armée sur les différents axes de Conakry à Dubreka et Coyah de 20h à 6h du matin à l'effet d'empêcher tout regroupement. Un message radio a été passé aux forces de défense et de sécurité », soutient le FNDC.

C’est dans ce cadre, selon le FNDC que « des militaires armées du Groupement d'Intervention Rapide du camp Kwameh et le bataillon autonome des troupes aéroportées (BATA) ont pris d'assaut la route le prince et l'autoroute accompagnés de personnes habillées en tenues civiles ».

Il souligne que les tirs à balles réelles entendus dans la nuit du mercredi à jeudi dans les quartiers tout au long de la route le prince et de l'autoroute, sont le fait de ces éléments des forces armées guinéennes.

Bilan de deux blessés…

« Le bilan provisoire de cette opération de ces éléments de l'armée à la solde du CNRD fait état de deux (2) blessés par balles dont une femme qui a reçu la balle au niveau de son pieds », explique les organisateurs de la manifestation qui dénoncent aussi une dégradation de la connexion Internet vers 21 h 20 minutes dans la nuit du mercredi 27 juillet 2022.

Ce n’est pas tout. Selon le FNDC, à 5h du matin de ce jeudi 28 juillet, « la police et gendarmerie ont été déployées avec des personnes civiles en appui, tout au long de l'itinéraire de la marche à l'autoroute Fidel Castro, sur la route le prince et la corniche de Taouya -sonfonia pour empêcher les citoyens de rejoindre le point de regroupement de la marche Pacifique à la Tannerie à 9h00 ».

A suivre…

Africaguinee.com