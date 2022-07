Guinée : Appel à Candidatures des Vendeurs des Produits LONAGUI

Conformément à la vision de Son Excellence Monsieur Le Président de la Transition, le Colonel Mamadi Doumbouya, Président du CNRD, Chef de l’État, Commandant Suprême des Forces Armées et en application du Décret Présidentiel No D/2022/0236/PRG/CNRD/SGG du 13 Mai 2022, la Direction Générale de la Loterie Nationale de Guinée (LONAGUI) a engagé un vaste chantier de relance de ses activités et de recentrage de ses missions pour le bénéfice de la communauté nationale, à l’instar des autres pays de la sous-région.