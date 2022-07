Conakry Terminal apporte un appui financier au projet d’Apiculture dans la région de Faranah

Conakry Terminal, opérateur du Terminal à conteneurs du Port Autonome de Conakry (PAC), a signé le jeudi 16 juin 2022, une convention de financement avec l’ONG APIFLORDEV (Apiculture Flore Développement) pour la mise en œuvre d’un projet d’apiculture dans la région de Faranah.

L’engagement de Conakry Terminal permettra à APIFLORDEV, grâce à l’application de techniques modernes et pérennes d’apiculture, de contribuer au développement des villages du Parc National du Haut Niger par des activités génératrices de revenu.

Co-financé par l’Agence Française de Développement, ce projet intégré entend contribuer à l’autosuffisance alimentaire des familles d’apiculteurs de trois villages pilotes du PNHN que sont Foya, Oussouya et Douma et dans un second temps étendre ces nouvelles pratiques aux autres villages du Parc.

« L’amélioration des conditions de vie des communautés est un des axes prioritaires de notre politique mécénat. Le projet d’apiculture proposé par APIFLORDEV s’inscrit dans cette dynamique. C’est donc avec un grand plaisir que le Groupe Bolloré en Guinée à travers Conakry Terminal, s’est engagé à appuyer financièrement ce projet pour sa mise en œuvre », a déclaré Emmanuel MASSON, Directeur général de Conakry Terminal.

« Nous remercions Conakry Terminal pour son accompagnement qui va permettre la mise en œuvre de ce projet. Avec cette somme, nous pourrions atteindre plus sereinement nos objectifs qui s’appuient notamment sur la mise en place des moyens matériels apicoles, la formation des apiculteurs de ces villages aux techniques d'apiculture durable et leur accompagnement en phase d’exploitation », souligne Laurent PREVOST, Chef de projet à APIFLORDEV.

Depuis 2011, Conakry Terminal apporte son soutien à plusieurs projets communautaires en République de Guinée, notamment la construction du Centre de Formation des Chemins de Fer à Simbaya, la construction d’une école pour Guinée Education Biotechnologie de Mamou, la construction du Centre de Formation professionnelle des personnes à mobilité réduite (Centre Konkoure), l’octroi de bourses aux étudiantes de l’ENAM (École Nationale des Arts et Métiers) et la remise de matériels didactiques aux lauréats de plusieurs lycées de la Capitale.

À propos de Bolloré

Ports Bolloré Ports est un acteur global de l’activité portuaire opérant 21 concessions dans le monde dont 16 sur le continent africain. Premier opérateur d'infrastructures portuaires en Afrique, Bolloré Ports continue à se développer et à investir en Afrique mais aussi en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique. Son savoir-faire s’articule autour de trois principaux domaines d'expertise : la gestion de concessions portuaires, la manutention portuaire et la consignation maritime.

www.bollore-ports.com

Contact presse :

Fodé Diaoune, Responsable Communication et RSE – Bolloré Transport & Logistics Guinée T +224 621 08 92 22/ 664 52 11 66 – fode.diaoune@bollore.com