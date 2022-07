RSU : le Fonds de Développement Social et de l’Indigence recrute des agents enquêteurs dans les régions de Faranah et Labé

Dans le cadre du ciblage des ménages pauvres et indigents au compte du Registre Social Unifié (RSU), la Direction Générale du Fonds de Développement Social et de l’Indigence (FDSI), lance un appel à candidature pour le recrutement des agents enquêteurs dans les régions de Faranah et Labé.

A cet effet, chaque candidat devra remplir et soumettre en une seule fois, un formulaire disponible sur ce lien : https://forms.gle/8isicrJgLwmCGX5A8

La date limite d’envoi des candidatures est fixée au Mardi 02 Août 2022 à 00h

Pour toute demande d’information, vous pouvez contacter la Direction Générale au 611 55 55 80 / 611 55 55 81

La Direction sait compter sur la diligence de chacun et de tous !!!

#CNRD

#FDSI, le service humanitaire de l'Etat guinéen...