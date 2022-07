L'appel de Cellou et Sidya : "Mobilisons-nous massivement ce 28 juillet…"

CONAKRY-Les anciens Premiers ministres, Sidya Touré et Cellou Dalein Diallo ont appelé ce mercredi 27 juillet 2022, les guinéens à se mobiliser massivement pour répondre au mot d’ordre de manifestation lancé par le FNDC (Front national pour la défense de la constitution).

Ces deux importantes figures politiques du pays séjournent à l’étranger depuis plusieurs mois, après avoir essuyé plusieurs ennuis de la part de la Junte militaire qui a renversé Alpha Condé.

« Quel désastre! L’espoir de renouveau salué par tous le 5 sept 2021 s’est transformé en autocratie sans vision. On ne peut pas vivre éternellement sans espoir. Prenons notre destin en main et participons à la marche civile du jeudi 28 juillet!", a appelé Sidya Touré sur tweeter.

Même son de cloche chez Cellou Dalein Diallo. « En écho à la Déclaration de l’ANAD du 23 juillet dernier, j’exhorte tous nos militants, sympathisants ainsi que tous les Guinéens épris de liberté, de justice et de démocratie à répondre au mot d’ordre du FNDC en participant massivement à la grande manifestation citoyenne prévue demain jeudi 28 juillet à Conakry. Mobilisons-nous tous pour exiger le respect de nos droits et libertés et le retour diligent à l’ordre constitutionnel », a appelé Cellou Dalein Diallo.

La manifestation appelée par le FNDC a été interdite par la junte. Face à cette interdiction, le mouvement citoyen qui exige un dialogue et un retour rapide à l’ordre constitutionnel, a adopté un plan B. Il demande à tous les citoyens de manifester là où ils sont.

