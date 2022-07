CRIEF : Dr Fodé Cissé, ex DG de la CNPSAE, a été blanchi...

CONAKRY- L’ancien Directeur Général de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale et des Agents de l’Etat, (CNPSAE), Dr Fodé Cissé et son informaticien Fodé Sirakahata Bangoura ont été déclarés non coupables de tentative de détournement de deniers publics.

Le verdict est tombé ce mercredi 27 juillet 2022 à la chambre de jugement de la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (CRIEF).

Les deux prévenus étaient poursuivis pour « tentative de détournement de deniers publics et complicité » portant sur un montant d'un milliard 277 millions 276 milles 940 francs guinéens.

Ce montant représente la pension de trois cent (300) personnes, retiré sur le compte des plusieurs agences et orienté vers celle de N'Zérékoré à d'autres fins, selon l’accusation.

Dr Fodé Cissé a été nommé à la tête de la CNPSAE au mois de décembre 2021 avant d’être limogé le 05 mai à cause de cette accusation. La semaine dernière, il déclarait être victime de ses réformes courageuses à la tête de cette entité. Le voilà carrément blanchi.

