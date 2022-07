Conakry : Le Système des Nations-Unies célèbre en différé la "Journée internationale Nelson Mandela"…

CONAKRY-Le Système des Nations-Unies « SNU » en collaboration avec l'ambassade de l'Afrique du Sud en Guinée a célébré en différé, ce mercredi 27 juillet 2022, la journée internationale Nelson Mandela. L'événement a eu lieu au siège de la Confédération nationale des Albinos Guinée (CNAG) au quartier Sangoyah, dans la commune de Matoto.

"Faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez là où vous êtes", c’est à travers cette citation phare de l'icône mondiale sud-africaine que les organisateurs ont célébré cette journée. Elle a notamment été ponctuée par un défilé de mode des enfants membres de la Confédération nationale des Albinos Guinée (CNAG) et un don de vivres, d'habits aux personnes atteintes d'albinisme. Une manière pour les organisateurs de partager un moment de bonheur avec cette autre couche vulnérable.

La célébration de cette journée internationale Nelson Mandela a été Présidée par la ministre de la Promotion Féminine de l'Enfance et des Personnes Vulnérables. A ses côtés, il y avait le Système des Nations-Unies représenté par son Coordinateur résident par intérim M. Patrice VAHARD, représentant du haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en Guinée, l'ambassadeur de l'Afrique du Sud M. Lekoa Solly Mollo, et l’ambassadrice du Ghana Mme Jane Gasu Aheto.

Dans son discours, le Coordinateur par intérim du Système des Nations-Unies en Guinée a martelé que « défendre et honorer la mémoire de Madiba » est un devoir de gratitude pour lui mais aussi un privilège.

"L'héritage de Madiba est trop lourd pour quelqu'un comme moi. Mais cet héritage nous rappelle que l'amour, la bonté, le pardon, la justice, la persévérance et surtout le concept africain Ubuntu sont des valeurs que nous pouvons et devons transmettre", a-t-il déclaré.

En Guinée, le Système des Nations-Unies appuie le Gouvernement dans de nombreux projets pour réaliser les objectifs du développement durable à l'horizon 2030. Cet accompagnement touche plusieurs volets dont celui de soutenir et accompagner les personnes vulnérables pour ne pas qu’elles soient laissées de côté.

"Les personnes atteintes d'albinisme font partie de celles qui risquent d'être laissées de côté si nous ne faisons rien. L'année dernière, la Guinée est devenue le premier pays au monde à se doter d'une loi protégeant les droits des personnes atteintes d'albinisme. D'autres pays ont emboîté le pas. C'est très encourageant. Cependant, il faut plus qu'une loi pour changer la vie de milliers de femmes, d'hommes et d'enfants qui ne demandent pas de la charité, mais ils demandent d'opportunités égales et le respect de leur dignité.

Ensemble, nous pouvons par exemple changer de langage : le terme albinisme est préférable Albinos qui a une connotation péjorative, qui promeut un discours de haine, de rejet vis-à-vis des personnes atteintes d'albinisme. Ensemble, nous pouvons rompre avec le silence sur la situation des personnes atteintes d'albinisme. Les violences contre ces personnes rencontrent souvent le silence et l'indifférence de notre société (…). Nous pouvons réduire les inégalités contre les personnes atteintes d'albinisme en facilitant leur accès à la justice, aux services sociaux de base, à l'éducation, à la santé et à un emploi décent. Nous pouvons ensemble protéger ces personnes atteintes d'albinisme contre la violation de leurs droits, à la vie, à la sécurité y compris les tortures et le mauvais traitement mais aussi contre les discours haineux et les railleries", a indiqué M. Patrice VAHARD.

Nelson Mandela est une importante figure de la lutte contre la discrimination raciale, les inégalités sociales. Durant sa vie il a œuvré et défendu les valeurs de paix et de liberté à l’échelle internationale. Mme l'ambassadeur du Ghana a rappelé toute la portée de son combat dans son pays et à travers le monde.

"Célébrer et apporter de la joie à ces personnes atteintes d'albinisme est un honneur pour moi. C'est une grande représentation pour nous de continuer le combat que Madiba a mené durant toute sa vie. En ma qualité d'ambassadrice du Ghana je suis là pour apporter mon soutien à mon frère de l'Afrique du Sud. Nous sommes là donc pour accompagner les bonnes initiatives allant dans le sens d'aider les plus nécessiteux. Le Gouvernement guinéen fait des efforts pour ces personnes atteintes d'albinisme mais nous aussi en tant qu'individu on peut faire quelque chose", a fait savoir la diplomate Jane Gasu Aheto.

De son côté, la ministre de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables a exprimé toute sa satisfaction pour l'organisation de cet évènement en faveur de ces personnes atteintes d'albinisme.

"C'est un réel plaisir pour moi d'être là aujourd'hui auprès de l'ambassadeur de l'Afrique du Sud pour célébrer cette journée internationale de Nelson Mandela. Au nom du Président de la Transition Colonel Mamadi, du Premier ministre Mohamed Beavogui, nous sommes de cœur avec vous. Célébrer cette journée en associant les personnes vulnérables, les personnes atteintes d'albinisme est une particularité. Merci pour ce choix, merci pour cette générosité et merci pour cet accompagnement à notre gouvernement ", a déclaré Aicha Nanette Conté qui n'a pas tari d'éloges à l'endroit de Nelson Mandela.

La journée internationale Nelson Mandela a été instituée depuis 2009 par l'Assemblée générale des Nations-Unies, à travers sa résolution A/RES/64/13 le 18 juillet. Cette résolution reconnaît la contribution que l’ex-Président sud-africain a apportée à la lutte pour la démocratie et à la promotion d’une culture de paix.

Présent à cette cérémonie, l'ambassadeur de l'Afrique du Sud en Guinée, a remercié les différents partenaires qui ont accepté d'accompagner la célébration de cette journée. M. Lekoa Solly Mollo a également remercié tous les participants à cet événement et a salué la mémoire de M.Gueye, un des défenseurs de la cause des personnes atteintes d'albinisme qui a quitté ce bas monde.

