Urgent-"Menaces de répression" en Guinée : La CPI saisie par les avocats du FNDC…

PARIS-Face aux risques de répression des manifestation projetées en Guinée, les avocats français du FNDC ont décidé de saisir la Haut-commissaire des Nations unies aux Droits de l'Homme, Michel Bachelet et le Procureur de la Cour Pénale Internationale Karim Khan.

Dans une note intitulée en objet « Situation alarmante des droits humains en Guinée – Instrumentalisation de la justice pour intimider les acteurs de la société civile et des partis politiques – arrestations arbitraires de membres du FNDC–Confiscation des droits et libertés des citoyens », maitre William Bourdon et maitre Vincent Brengarth alertent la CPI et l’ONU sur les menaces de répression qui pèsent en Guinée alors que des manifestations sont projetées ce jeudi 28 juillet dans le pays. Ci-dessous, la correspondance…