Urgent-Médiation de Boni Yayi : "Doumbouya et le CNRD ne font pas de fixation sur le délai de 36 mois…", révèle la Cedeao

CONAKRY-Le médiateur de la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest a bouclé une mission samedi 23 juillet 2022 à Conakry. Thomas Yayi Boni qui, pendant son séjour en Guinée, a été reçu en tête-à-tête à deux reprises par le Président de la transition, le Colonel MAMADI DOUMBOUYA, n’est pas rentré « bredouille ».

Pendant son séjour de travail, comme l’annonçait votre quotidien en ligne, il a aussi rencontré des diplomates étrangers, des membres du Gouvernement dont le Premier ministre par intérim, mais également une délégation du CNRD conduite par le colonel Sadiba Koulibaly.

Selon le communiqué de la Cedeao portant sur la Mission de médiation, -dont copie est parvenue à Africaguinee.com-, les dirigeants de la junte, ont assuré qu’ils ne font pas de fixation sur le délai de la transition (36 mois). Toutefois, elle tient au maintien des activités prévues dans le chronogramme.

« Les autorités de la transition qui ne font pas de fixation sur le délai de transition de 36 mois, ont cependant insisté sur l'importance et le maintien des activités prévues dans le chronogramme. Elles réitèrent leur engagement à travailler en harmonie avec la CEDEAO et la Communauté internationale dans l'exécution des étapes clés de la transition dans le cadre d'un dialogue national inclusif », précise le communiqué.

La note de la Cedeao datée du 23 juillet indique que le Médiateur a réitéré la volonté « de nos peuples de créer dans l'espace CEDEAO », les conditions de liberté, de démocratie, de paix, de stabilité, de sécurité, et d'emplois des jeunes en vue d'une prospérité partagée par les Citoyens de la Communauté.

La Guinée est suspendue de toutes les instances de décision de la Cedeao depuis le lendemain du coup d'Etat de 05 septembre 2021. Opposée aux trois années arrêtées par la junte comme durée de la transition, l'organisation sous-régionale menace de durcir les sanctions si toutefois un délai acceptable n'est pas mis sur la table d'ici le 1er août.

Après sa première mission en Guinée, Thomas Yayi Boni dispose d'un délai de quelques jours pour rendre compte de ses différents entretiens avec les autorités guinéennes, au Président UMARO SISSOCO EMBALO en vue de "l'appréciation et des décisions de la conférence des Chefs d'Etat" avant le 1er août 2022 sur la situation en Guinée.

"Le Médiateur encourage chacune et chacun à adopter un comportement de concorde nationale et de paix", mentionne le communiqué qui précise également que M. Yayi rendra compte des "préoccupations des Guinéens aux Chefs d'Etat de la CEDEAO pour qu'elles soient prises en considération afin que la transition en cours soit consensuelle et réussie".

A suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112