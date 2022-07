Ministère de la Justice : Charles Wright ouvre un autre front…

CONAKRY-En plus des poursuites judiciaires qu’il a décidé de déclencher contre certains de ses prédécesseurs au Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, Charles Alphonse Wright vient d’ouvrir une nouvelle ligne de front.

Le Garde des Sceaux s’attaque désormais à la problématique des fonctionnaires non-postés dans son département. Non sans amertume, M. Wright dit avoir constaté que deux cents soixante-huit (268) fonctionnaires relevant de son département perçoivent des salaires mensuels sans aucune activité effective de service public.

Or, mentionnent-il dans une note prise lundi 25 juillet 2022 dans la soirée, il existe plusieurs directions du ministère qui souffrent du manque de personnel pour leur fonctionnement optimal. Chose qui nécessite une rectification immédiate, prévient le Garde des Sceaux.

Pour inverser cette tendance, Charles Alphonse Wright demande à tous les fonctionnaires se trouvant dans cette situation à se mettre à la disposition de la commission ad-hoc de clarification administrative et financière du département au plus tard mardi 02 août 2022, muni de leur acte d'affectation et le dernier bulletin de salaire

Il indique que faute de quoi, ces personnes seront considérées comme des fonctionnaires fictifs avec les conséquences juridiques attachées à une telle situation.

A suivre…

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com