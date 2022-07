Manifestation du 28 juillet : La mairie de Matoto oppose son "véto"…

CONAKRY-Sans surprise, la mairie de Matoto a opposé son véto par rapport à la manifestation prévue le jeudi 28 juillet à Conakry dont le lieu de départ est le rond-point de la Tannérie (Matoto). Pour justifier sa décision, elle invoque les « mesures administratives » prises en mai dernier, par la junte (CNRD) interdisant les marches dans le pays.

Dans sa lettre réponse, Mamadouba Tos Camara, le maire, déclare avoir pris connaissance de la lettre d'information N°002/FNDC/2022 en date du 25 juillet 2022, relative à l'organisation d'une marche pacifique prévue le 28 juillet 2022.

Cependant, note l’édile de Matoto : " je tiens à vous rappeler que les mesures administratives interdisant les marches notamment celles contenues dans les communiqués N°0012/CNRD/2022 du 13 Mai 2022 et N°0015/CNRD/2022 du 31 Mai 2022 restent toujours en vigueur".

Plus loin, le maire rappelle au FNDC les initiatives des organisations sous régionales qui, selon lui, œuvrent au rapprochement des positions pour résoudre la crise actuelle dans le pays.

" Aussi, voudrais-je vous demander, en raison de l'implication des organisations sous régionales, africaines et internationales dans l'accompagnement de la transition en cours, d'aider à maintenir un climat de paix et de quiétude sociale pour donner plus de chances aux pourparlers entamés par le nouveau médiateur désigné afin de permettre à notre pays de connaitre cette fois une transition réussie mais surtout apaisée", indique Mamadouba Tos Camara.

Et de trancher : "Pour tous ces motifs, une telle manifestation ne peut être autorisée dans la commune de Matoto" a-t-il répondu au coordinateur national FNDC.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 664 72 76 28