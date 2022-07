Transition : Mamadou Sylla et cie fustigent un "pilotage à vue sans aucune visibilité…"

CONAKRY-La gestion de la transition par le colonel Mamadi Doumbouya continue de soulever de vives inquiétudes en Guinée. Ce lundi 25 juillet 2022, la CORED (convergence pour la renaissance de la démocratie en Guinée), une coalition politique dirigée par Elhadj Mamadou Sylla a exprimé sa profonde préoccupation.

Évoquant une « gestion unilatérale et exclusive » par la junte, du processus de transition en cours depuis la rupture de l'ordre constitutionnel intervenue, le 05 septembre 2021, la Cored déplore le fait que les mémorandums (…) en vue de l'implication effective des acteurs politiques et sociaux du pays, n’aient pas eu un écho favorable.

Mamadou Sylla et ses alliés regrettent aussi de constater que jusqu'à ce jour, « le CNRD et le Gouvernement pilotent à vue et à leur guise la transition sans aucune précision ni de visibilité ». Celle-ci, selon la Cored, « est malheureusement accompagnée de façon constante, par des violations flagrantes et répétées de la Charte du CNRD ainsi que tous les communiqués qui y sont rattachés lors de la prise du pouvoir ». Elle dénonce aussi l'instrumentalisation de la Justice et la violation croissante des Droits des Citoyens dans les procédures Judiciaires.

« Ces attitudes qui n'honorent ni la junte, ni le pays, maintes fois dénoncées, sont d'autant plus préoccupantes parce qu'en contradiction flagrante de l'article 8 de la charte. Elles illustrent bien la négation et la confiscation des libertés individuelles et collectives des Citoyens Guinéens épris de paix et de justice parmi lesquelles, les manifestations pacifiques sur les voies et places publiques reconnues et protégées par les lois nationales et internationales librement et volontairement souscrites par la République de Guinée », enfonce cette coalition politique dans sa déclaration.

Évoquant des manœuvres qui menacent de plus en plus la paix et la quiétude sociale dans le pays, la CORED Guinée interpelle la communauté internationale et les partenaires de la Guinée de s'impliquer davantage.

Soutien aux manifestations FNDC

Dès lors, elle exprime sa totale solidarité vis-à-vis des positions citoyennes et Républicaines du FNDC et soutient ses manifestations pacifiques prévues le 28 juillet et le 04 aout 2022 respectivement dans le grand Conakry et sur toute l'étendue du territoire guinéen. La CORED invite ses partisans à participer activement à ces séries de manifestations pour une transition concertée, un dialogue franc et sincère pour le retour rapide à l'ordre Constitutionnel.

A suivre…

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com