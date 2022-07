SMD/NORDGOLD construit un centre NAFA pour l’autonomisation des Femmes et Jeunes dans la nouvelle Sous-Préfecture de Tombakansa

La Société Minière de Dinguiraye (SMD), dans ses actions de développement communautaire, a investi cinq milliard FG (5,000,000,000 GNF) sur fonds propres en faveur des communautés en cette moitié de 2022. Dans sa concession, outre le Lycée de Léro et l’Ecole Professionnelle des Métiers de Baraka à Siguirini, la SMD fait don d’un Centre NAFA de quatre (4) salles d’atelier. L’infrastructure est en cours de réalisation et sera entièrement équipée dans la sous-préfecture de TombaKansa avec plus de800,000,000 GNF (huit cent millions francs guinéens).

Ce Centre NAFA contribuera au renforcement des capacités à travers des programmes d’alphabétisation fonctionnelle, de formation et d’apprentissage des femmes et des jeunes filles des sous-préfectures de Siguirini, Tomba kansa, Banora et Maleah avec des filières suivantes : couture, coiffure, teinture et saponification dans le but de promouvoir l’autonomisation des femmes et les jeunes de ses zones d’intervention.

La pose de la première pierre a eu lieu le Mardi 05 Juillet 2022 en présence des autorités administratives, locales, les responsables religieux, les femmes, les jeunes et l’association des entrepreneurs de Baraka. Les bénéficiaires du don ont exprimé leur sentiment de joie et de satisfaction à l’endroit de la SMD.

Assistances :

La Société Minière de Dinguiraye SMD, dans la dynamique de promouvoir l’éducation dans sa concession, l’Association des Parents d’Elèves et Amis de l’Ecole (APEAE) des sous-préfectures de Siguirini, de Tomba Kansa et celle de Banora ont bénéficié d’une assistance de 40,000,000GNF (quarante millions francs guinéens) pour les accompagner dans les préparatifs des différents examens nationaux de la session 2022.

Cette implication dans l’éducation s’illustre aussi par le paiement de la prime de quatre-vingt-un (81)enseignant de sa concession minière au compte des deux (2) derniers mois de l’année scolaire 2022 qui s’élève à hauteur de 58,500,000 GNF (cinquante-huit millions cinq cent mille francs guinéens).

A l’occasion de la fête de Tabaski 2022, la Société Minière de Dinguiraye SMD a fait une assistance en prix de béliers aux imams et aux responsables de sa concession minière, pour leur permettre de célébrer avec joie la grande fête religieuse 2022 dans leurs familles respectives. Le cout global de cette assistance s’élève à 128, 500,000GNF (cent vingt-huit millions cinq cent mille francs guinéens).

Le District de Dinguiling a beneficié quant à lui d’une assistance financère d’une valeur de 50,000,000GNF(cinquante millions francs guinéens) pour l’achevement de la grande mosquée. Un groupement maraicher des femmes de Diguiling a été assisté à hauteur de 50,000,000GNF(cinquante millions francs guineens) pour permettre au groupement d’approvisonner le marché en produit maraicher et dans le but de promouvoir l’autonomisation des femmes de cette localité.

La jeunesse de Siguirini centre et celle de Léro ont bénéficié d’un important lot d’équipements pour les maisons des Jeunes à hauteur de 60,000,000 GNF (soixante millions de francs guinéens). L’objectif est de rendre opérationnelles ces maisons de jeunes, permettre à la jeunesse de se faire des recettes et se prendre en charge.

LA SMD/NORDGOLD est au service des communautés locales.

SERVICE COMMUNICATION EXTERNE SMD LEFA