Ousmane Ngalé Hann « bras financier » de Cellou? "Faux ! On ne le connait ni d’Adam ni d’Eve…"

CONAKRY-La presse sénégalaise a rapporté ce lundi 25 juillet 2022 qu’un riche opérateur économique guinéen vivant à Dakar, a été arrêté par la Division des Investigations Criminelles (GIC) en exécution d’un mandat d’arrêt international délivré le 20 juin 2022 par un juge guinéen.

Ousmane Ngalé Hann, 56 ans, c’est son nom. Il a ensuite été conduit par les limiers sénégalais à la prison de Reubess. Interrogé, ledit opérateur économique prétend qu’il serait un des bras financiers de Cellou Dalein Diallo et que son extradition vers la Guinée serait synonyme de son « arrêt de mort ».

Au sein de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée, cette information surprend. D’autant plus que, selon certains cadres, ce nommé Ousmane Ngalé Hann est parfait inconnu du parti.

« Le président Cellou n’a jamais eu affaire avec cet individu. On ne le connait ni d’Adam ni d’Eve. Personne ne le connait au sein du parti. On ne sait pas d’où il sort à fortiori financer nos activités », a confié à Africaguinee.com un proche du leader de l’ancien Premier ministre.

Certains cadres du parti n’excluent pas que ce soit une manipulation savamment orchestrée. Quoi qu'il en soit, l’UFDG dément formellement cette information qui selon elle, est dénuée de tout fondement.

« L’Union des Forces Démocratiques de Guinée a appris avec une grande surprise qu'un ressortissant guinéen répondant au nom de Ngalé Ousmane Hann résidant au Sénégal et ayant des ennuis judiciaires en Guinée aurait affirmé être militant et même bailleur de fonds de Cellou Dalein et de son Parti.

Cette information a été diffusée par le journal sénégalais Libération et reprise par plusieurs sites guinéens et sénégalais.

L’UFDG dément formellement cette information dénuée de tout fondement. En effet, le président Cellou Dalein Diallo ne connaît nullement cette personne ni personnellement ni comme militant ou sympathisant et moins encore comme bailleur de fonds de l’UFDG », a démenti le parti dans une note partagée à la presse ce lundi 25 juillet 2022.

Un droit de réponse sera envoyé aux médias sénégalais ayant relayé cette information, apprend-on au sein de l’UFDG.

A suivre…

Africaguinee.com