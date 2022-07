Le parti d’Alpha Condé se divise: "On ne va jamais s'associer au FNDC qui nous a combattus", tranche Sékou Condé

CONAKRY-En Guinée, l’ancien parti au Pouvoir se divise. Visiblement, l’annonce tonitruante faite le week-end dernier par la Coalition du RPG arc-en-ciel et alliés, quant à son soutien aux manifestations projetées par le FNDC ne fait pas l’unanimité. Au contraire, elle divise profondément au sein de la famille de l’ancienne mouvance présidentielle.

En tout cas, ce lundi 25 juillet 2022 Dr Sékou Condé, secrétaire permanent du RPG arc-en-ciel, qui a été interrogé par Africaguinee.com, a marqué son désaccord par rapport à cette initiative envisagée par certains de ses collègues.

Ce haut responsable de l'ancien parti au pouvoir a soutenu qu'ils ne « prendront pas part » à la manifestation du FNDC, qui selon lui, au-delà de son caractère « illégal » est cette entité qui a farouchement combattu le défunt régime. Donc, le 28 juillet prochain, si on s'en tient à Dr Sékou Condé, aucun militant du RPG arc-en-ciel ne sera dans la rue à Conakry. Toutefois, notre interlocuteur soutient que le RPG arc-en-ciel est disposé à s'associer à toutes manifestations organisées par les forces vives.

Décryptage...

« On participera avec les forces vives de la Nation à toute manifestation qui sera organisée dans le pays. Cependant, on n'a jamais dit qu'on va organiser le 28 juillet prochain (une manifestation). On ne l'a jamais dit. Nous, on ne reconnait pas le FNDC. C'est une organisation illégale qui nous a combattus.

Nous, on ne peut jamais s'associer avec le FNDC pour manifester. On n'a jamais dit qu'on va manifester le 28 juillet. Non et non », a tranché Dr Sékou Condé qui a laissé entendre qu'au moment venu, les militants du RPG arc-en-ciel seront saisis via les canaux officiels du parti pour les appeler à manifester.

Toutefois, il faut préciser que ces propos de M. Condé contraste carrément avec la déclaration de Coalition du RPG arc-en-ciel et alliés dispatchée à foison, samedi dernier dans la presse et Africaguinee.com vous propose le contenu.

A suivre…

Siba Engagé

Pour Africaguinee.com

