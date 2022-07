Kankan : Des citoyens portent de graves accusations contre l’ex ministre Bouréma Condé…

KANKAN-C'est une affaire qui défraie la chronique dans le Nabaya ! Des hectares de terres agricoles, des habitations et des clôtures appartenant à des opérateurs agricoles et à des particuliers ont été démolies dans la soirée de ce dimanche 24 Juillet 2022, dans les localités de Takoura et Bomboni, situées à une vingtaine de kilomètres de la ville de Kankan. Selon les victimes, c’est un investissement de plus de 7 Milliards de GNF qui vient d’être réduit en poussière.

Ces sinistrés accusent l'ancien ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation sous le régime d'Alpha Condé d’être le responsable de leur malheur. Selon eux, le Général Bouréma Condé a ordonné certains jeunes autochtones de détruire leurs biens.

"On a été informés hier qu'un groupe de jeunes armés de gourdins, de machettes… est venu s'attaquer à ma plantation d'orangers dans laquelle j'avais investi un peu plus de trois millions de francs guinéens. C'est un hectare d'orangers qui a été complètement détruit. Il y a des grillages modernes et système d'irrigation que j'ai eu à faire, des annexes de trois chambres et un magasin. J'ai fait des prêts à la banque pour pouvoir monter ce projet en tant que jeune.

C'est inadmissible que des individus se lèvent un beau matin comme ça pour venir détruire tout ça au vu et su de tout le monde. J'ai acheté ce domaine en bonne et due forme avec toutes les documentations signées par les autorités régionales, préfectorales et rurales de la localité. Et au total j'ai acquis 12 hectares", explique cette victime.

Poursuivant, Lamine Condé accuse l'ex Ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation d’avoir instrumentalisé des jeunes pour détruire sa plantation.

"C'est le Général Bouréma Condé qui est derrière tout ça, parce qu'il avait dit que les terres de ses ancêtres ne sont pas vendables. Après ces investissements, il a ordonné aux citoyens de sa localité de tout détruire. Mais déjà, nous avons saisi un pool d'avocats et un huissier de justice vient de faire un constat. Une plainte sera portée contre les auteurs et commanditaires de cet acte. Et nous demandons à Monsieur Charles Wright de nous aider pour que justice nous soit rendue. On n'a perdu tout ce qu'on a comme investissement", a regretté M. Fofana.

Mamady Condé, est une autre victime. Il revient sur les dégâts enregistrés dans son domaine agricole.

"Nous sommes victimes d'une injustice, nous avons acheté des domaines agricoles ici, plus de 10 hectares d'une valeur de 210 Millions et un investissement de 310 millions pour l'entretien, la plantation, la clôtures, les bâtiments et autres. Mais tout a été détruit par les citoyens de Takoura.

C'est le Général Bouréma Condé qui a demandé à ces individus de détruire nos plantations. Nous avons toutes les épreuves contre lui, parce que personnellement à un moment donné j'ai parlé avec lui. Il m’a dit d’enlever nos plantations sur la terre de ses ancêtres. Car selon lui, les terres de ses ancêtres ne sont pas vendables alors que lui-même a acheté des terres des ancêtres des autres dans d’autres endroits en Guinée. Nous demandons justice », a lancé M. Condé.

Interrogé sur la question, un responsable de district Bomboni, a également reconnu les faits soutenant que ce sont des actes qui seraient commandités par l'ex Ministre Bouréma Condé. Pour l'heure, nos maintes tentatives pour joindre l’ex ministre Condé en vue de recueillir sa version des faits sont restées vaines. Les autorités judiciaires de la ville de Kankan ont été déjà saisies du dossier.

Dossier à suivre…

Depuis Kankan, Facély Sano

Pour Africaguinee.com