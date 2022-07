Guinée : A quand le retour de Cellou Dalein Diallo ?

CONAKRY-A quand le retour de Cellou Dalein Diallo en Guinée ? Alors que cette interrogation continue de tarauder les esprits, Aliou Condé, Secrétaire Général de l’UFDG (Union des forces démocratiques de Guinée) a donné un « nouvel indice ».

Ce proche collaborateur de longue date de l’ancien Premier ministre ne donne certes pas de date précise, mais assure que Cellou Dalein Diallo rentrera en Guinée pour déposer son dossier de candidature à la prochaine présidentielle.

« Cellou Dalein rentrera au pays quand il jugera utile. Mais de toutes les façons, il faut retenir une chose : Cellou Dalein Diallo sera candidat à l’élection présidentielle (prochaine) quelque soit la date qui va être fixée. Donc, forcément il rentrera en République de Guinée pour déposer son dossier de candidature », a indiqué Aliou Condé.

Le leader de l’UFDG est dans le collimateur de la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (Crief) qui l’accuse de « détournement de deniers publics, corruption et enrichissement illicite » dans le dossier « Air Guinée ».

Il continue de dérouler son agenda en dehors de la Guinée. Son entourage assure qu’il est sollicité un peu partout pour participer à des foras, à des conférences économiques pour parler de l’avenir du monde.

« Les invitations pleuvent. Comme on le dit, on n’est pas souvent prophète chez soi. Ailleurs, les gens ont beaucoup de considérations pour Cellou Dalein Diallo. Beaucoup d’associations veulent le rencontrer et travailler avec lui, participer à des conférences économiques, à des foras, parler de l’avenir du monde… », assure M. Condé.

A suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com